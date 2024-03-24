Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар опровергает неоднократные претензии Китая на территорию индийского штата Аруначал-Прадеш, назвав их смехотворными.

Провокационные претензии со стороны Китая на индийский штат Аруначал Прадеш министр иностранных дел Индии, Субрахманьям Джайшанкар, назвал смехотворными в ходе своего выступления в престижном Институте южноазиатских исследований в Сингапуре. Он ясно и категорично опроверг эти претензии, сказав, что они необоснованны.

Подчеркнув, что данная проблема не нова, министр отметил, что Китай постоянно меняет свои претензии, пытаясь расширить свою территорию за счет индийских земель. Однако он подчеркнул, что подобные действия несерьезны и не заслуживают внимания. "Эти претензии были смехотворны в начале и остаются смехотворными и по сей день", - подчеркнул Джайшанкар.

Индия настаивает на том, что Аруначал-Прадеш - это непосредственная и неделимая часть ее территории, и они не приемлют попытки вмешательства и давления со стороны других стран. Министр подчеркнул, что Индия остается решительно настроенной защищать свою территорию и суверенитет.



Напомним, что напряженность между Индией и Китаем в вопросе приграничных территорий неоднократно приводила к разногласиям и инцидентам. Однако Индия подчеркивает свою готовность к дипломатическому урегулированию споров и надеется на дальнейшее соблюдение международного права со стороны всех заинтересованных сторон.