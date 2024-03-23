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Путин подписал закон об освобождении от ответственности участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих и других лиц, участвующих в специальной военной операции.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет порядок освобождения от уголовной ответственности военнослужащих и других лиц, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.
Согласно новому закону, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица, оказывающие содействие Вооруженным Силам РФ в ходе СВО, могут быть освобождены от уголовной ответственности за совершение ряда преступлений при соблюдении ряда условий.
В частности, закон распространяется на лиц, участвующих в боевых действиях, обеспечивающих тыловое, техническое, медицинское и иное обеспечение войск, а также на тех, кто оказывает содействие в сборе информации, логистике, ремонте техники и прочих вспомогательных функциях.

Для освобождения от ответственности необходимо, чтобы действия лица были совершены в ходе выполнения служебных обязанностей или задач, поставленных командованием, и не повлекли тяжких последствий. Кроме того, преступление не должно быть связано с мародерством, насилием в отношении гражданского населения или издевательствами над пленными.

Как пояснил глава государства, новый закон призван поддержать военнослужащих и других лиц, задействованных в специальной операции, и защитить их от необоснованного уголовного преследования за действия, совершенные в ходе выполнения своих обязанностей.

"Те, кто с оружием в руках защищает интересы России, ее суверенитет и территориальную целостность, должны быть уверены в том, что государство их поддержит и не допустит несправедливого преследования", - заявил Путин.

Он также отметил, что новый закон не распространяется на тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные военнослужащими, и подчеркнул, что неприемлемы любые нарушения прав человека и военные преступления.

Закон был принят Государственной Думой 15 марта 2024 года и одобрен Советом Федерации 20 марта. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Эксперты полагают, что принятие данного закона может оказать положительное влияние на моральный дух российских военнослужащих, участвующих в специальной операции, и снизить риски необоснованного преследования за действия, совершенные в ходе исполнения служебных обязанностей.

#путин #специальная военная операция #закон #военнослужащие #уголовная ответственность
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