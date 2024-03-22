Госкомиссия Роскосмоса приняла решение о переносе запуска пилотируемого космического корабля "Союз МС-25" к Международной космической станции на резервную дату - 23 марта 2024 года. Возвращение на Землю экипажа предыдущего "Союза МС-24" также перенесено.

Госкомиссия по ликвидации последствий непредвиденных ситуаций в ракетно-космической отрасли решила провести запуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с космическим аппаратом "Союз МС-25" в резервную дату 23 марта.

В соответствии с измененным планом, космический аппарат "Союз МС-25" будет лететь к Международной космической станции (МКС) в течение 50 часов, а не в течение 3 с половиной, как было запланировано в случае запуска аппарата 21 марта.

Кроме того, Роскосмос сообщил, что возвращение космического аппарата "Союз МС-24" перенесено на 6 апреля.



Причиной изменения планов стал технический сбой в ракете-носителе "Союз-2.1а", который был обнаружен во время предстартовой подготовки. Специалисты Роскосмоса приняли решение отложить запуск на более позднюю дату, чтобы устранить неисправность и обеспечить безопасность полета.



"Мы принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасность полета и устранить технические неисправности в ракете-носителе. Наша задача - обеспечить безопасное прибытие космического аппарата "Союз МС-25" на МКС и возвращение космического аппарата "Союз МС-24" на Землю", - сказал заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим программам, Сергей Прокопов.



По словам Прокопова, задержка запуска не повлияет на планы по выполнению научной программы и других задач, связанных с МКС.



"Мы работаем в соответствии с планом, и задержка не повлияет на нашу работу на МКС. Наши космонавты и астронавты продолжат выполнять свои обязанности, и научные эксперименты будут продолжаться в соответствии с графиком", - добавил он.



Роскосмос также уточнил, что запуск "Союза-2.1а" с космическим аппаратом "Союз МС-25" состоится в 14:20 по московскому времени 23 марта.