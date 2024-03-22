Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о выполнении цели спецоперации по демилитаризации Украины и обвинил страны НАТО в поддержке украинских боевиков посредством поставок оружия и обучения.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель специальной военной операции (СВО) по демилитаризации Украины была достигнута. Эти слова звучали в его речи, произнесенной 22 марта в зале Генеральной Ассамблеи. «С учетом того, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) уже давно не воюют своим вооружением, можно сказать, что наша задача по демилитаризации Украины выполнена», - заявил Небензя. Он также добавил, что «теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО».

По мнению Небензи, достижение цели демилитаризации указывает на то, что ситуация стабилизируется, хотя и продолжает оставаться в зоне внимания международного сообщества.



«Боевики, которые продолжают воевать, делают это не с помощью собственных сил, но благодаря внешней помощи, в особенности от стран НАТО», - подчеркнул Небензя, указывая на сложности, с которыми сталкивается Украина.



Российский постпред призвал международное сообщество к более активному участию в решении украинского кризиса, подчеркивая необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности страны. В заключение он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации и восстановление стабильности в регионе.