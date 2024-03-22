Япония официально заявила, что не признает легитимность выборов, проведенных Россией на южной части Курильских островов, которые Япония считает своими "северными территориями". Россия в ответ подчеркнула, что Курилы являются неотъемлемой частью РФ, и все мероприятия на островах, включая выборы, проводятся в соответствии с российским законодательством.

В очередном повороте территориального спора между Россией и Японией, Токио официально выразил свою позицию относительно недавних выборов, проведенных на южной части Курильских островов, которые Япония традиционно называет "северными территориями". Глава Министерства иностранных дел Японии, Ёко Камикава, на регулярной пресс-конференции заявила, что правительство Японии не признает легитимность выборов, проведенных Россией на этих островах.

"Проведение Россией выборов на островах, которые являются предметом территориальных претензий со стороны Японии, недопустимо и нарушает наш суверенитет", - заявила Камикава. "Мы продолжим настаивать на возвращении этих территорий через дипломатические каналы".

С российской стороны на заявление Японии последовал ожидаемый ответ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России подчеркнул, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и что выборы проводятся в полном соответствии с российским законодательством.



"Мы сожалеем о том, что японская сторона продолжает выдвигать неприемлемые претензии к нашей территории. Все мероприятия на Курильских островах, включая выборы, проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации", – заявил представитель МИД России.



Спор о принадлежности южной части Курильских островов между двумя странами имеет давнюю историю. После окончания Второй мировой войны в соответствии с Потсдамской декларацией Советский Союз присоединил острова, что Япония не признает до сих пор, настаивая на их исконной принадлежности к Японии.



Этот инцидент усиливает напряженность в отношениях между двумя странами, которые и без того испытывают сложности в попытках достичь компромисса по мирному договору, переговоры о котором затягиваются уже многие годы. В то же время, обе стороны выразили готовность продолжить диалог, подчеркивая важность мирного урегулирования данного вопроса.