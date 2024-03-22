Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО может стать предлогом для войны с Россией. Он призвал к дипломатическому решению конфликта и подчеркнул необходимость укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Вопрос о возможном присоединении Украины к НАТО остается одним из самых деликатных в отношениях между Западом и Россией. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Варшаве.

"Приглашение Украины в НАТО в нынешней ситуации было бы крайне сложным шагом, который мог бы спровоцировать непредсказуемую реакцию со стороны России, - сказал Сикорский журналистам. - Мы не можем исключать вероятность того, что Москва могла бы использовать это как предлог для военного конфликта".

Слова главы польской дипломатии прозвучали на фоне обострившихся в последние месяцы дискуссий о евроатлантических перспективах Украины. Киев неоднократно заявлял о своем стремлении вступить в НАТО, рассматривая членство в Североатлантическом альянсе как ключевой элемент обеспечения национальной безопасности страны. В то же время Россия решительно выступает против дальнейшего расширения НАТО на восток, называя это угрозой для своих стратегических интересов.



По словам Сикорского, окончательное решение по украинскому досье должно приниматься всеми 30 странами-членами НАТО на основе тщательного анализа всех рисков и последствий. "Польша, безусловно, выступает за углубление сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом. Однако мы должны быть предельно осторожны в своих действиях", - подчеркнул глава МИД Польши.



Ранее с похожими предостережениями выступали также некоторые другие влиятельные западные политики, включая бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Впрочем, окончательная позиция НАТО пока официально не сформулирована. Очередной саммит альянса запланирован на июль этого года в Вильнюсе.