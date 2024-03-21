Генеральная избирательная комиссия Индонезии объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов. Он набрал 96 214 691 голосов, обойдя бывшего губернатора Джакарты Аниса Басведана и бывшего губернатора провинции Центральная Ява Ганджара Праново.

Генеральная избирательная комиссия Индонезии (КПУ) официально объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов.

Согласно окончательным результатам, обнародованным КПУ, Прабово Субианто набрал 96 214 691 голос, что составляет 52,8% от общего числа действительных бюллетеней. Его ближайший соперник, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан, получил 40 971 906 голосов (22,5%). Замыкает тройку лидеров бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново с 27 040 878 голосами (14,8%).

Явка избирателей на выборах президента Индонезии составила 82,3%. Это на 3,1% выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2019 году.



"Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Ваш голос имеет решающее значение для будущего нашей страны", - заявил Прабово Субианто на пресс-конференции после объявления результатов.



Новоизбранный президент пообещал сосредоточиться на решении ключевых проблем, стоящих перед Индонезией, таких как экономическое развитие, борьба с бедностью и коррупцией, а также укрепление национального единства.



"Моя команда и я готовы приступить к работе и воплотить в жизнь наши предвыборные обещания. Мы будем работать для блага всех граждан Индонезии, независимо от их политических взглядов или этнической принадлежности", - сказал Прабово Субианто.



Оппозиционные кандидаты Анис Басведан и Ганджар Праново пока не сделали официальных заявлений по поводу результатов выборов. Однако, по информации из источников, близких к их штабам, они не намерены оспаривать итоги голосования в судебном порядке.



Международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах, в целом положительно оценили ход голосования и подсчета голосов, отметив высокий уровень организации и прозрачности избирательного процесса.



Инаугурация Прабово Субианто в качестве седьмого президента Республики Индонезия состоится 20 мая 2024 года. До этого момента действующий президент Джоко Видодо продолжит исполнять свои обязанности.