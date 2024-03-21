реклама
Генеральная избирательная комиссия Индонезии (КПУ) официально объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов.
Согласно окончательным результатам, обнародованным КПУ, Прабово Субианто набрал 96 214 691 голос, что составляет 52,8% от общего числа действительных бюллетеней. Его ближайший соперник, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан, получил 40 971 906 голосов (22,5%). Замыкает тройку лидеров бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново с 27 040 878 голосами (14,8%).
Явка избирателей на выборах президента Индонезии составила 82,3%. Это на 3,1% выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2019 году.
"Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. Ваш голос имеет решающее значение для будущего нашей страны", - заявил Прабово Субианто на пресс-конференции после объявления результатов.
Новоизбранный президент пообещал сосредоточиться на решении ключевых проблем, стоящих перед Индонезией, таких как экономическое развитие, борьба с бедностью и коррупцией, а также укрепление национального единства.
"Моя команда и я готовы приступить к работе и воплотить в жизнь наши предвыборные обещания. Мы будем работать для блага всех граждан Индонезии, независимо от их политических взглядов или этнической принадлежности", - сказал Прабово Субианто.
Оппозиционные кандидаты Анис Басведан и Ганджар Праново пока не сделали официальных заявлений по поводу результатов выборов. Однако, по информации из источников, близких к их штабам, они не намерены оспаривать итоги голосования в судебном порядке.
Международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах, в целом положительно оценили ход голосования и подсчета голосов, отметив высокий уровень организации и прозрачности избирательного процесса.
Инаугурация Прабово Субианто в качестве седьмого президента Республики Индонезия состоится 20 мая 2024 года. До этого момента действующий президент Джоко Видодо продолжит исполнять свои обязанности.