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Госдума РФ призвала ООН осудить бомбардировки НАТО в Югославии
Государственная Дума Российской Федерации приняла обращение к Организации Объединенных Наций с призывом осудить военную операцию НАТО против Югославии в 1999 году и привлечь страны-участницы Альянса к ответственности за нарушение международного права.

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В атмосфере растущей напряженности между Россией и западными странами Государственная Дума Российской Федерации приняла обращение к Организации Объединенных Наций с требованием осудить военную операцию НАТО против Югославии в 1999 году и принять меры по привлечению стран-членов Североатлантического альянса к ответственности за эту акцию.
В обращении, принятом подавляющим большинством голосов, российские парламентарии назвали бомбардировки Югославии "актом агрессии, грубо нарушающим нормы международного права". Депутаты потребовали от ООН дать правовую оценку действиям НАТО и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности стран, участвовавших в операции.
"Мы считаем, что военная интервенция НАТО в Югославии в 1999 году стала прецедентом грубого попрания основополагающих принципов международного права, заложенных в Уставе ООН, - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Бомбардировки суверенного государства были произведены без санкции Совета Безопасности ООН, что является актом агрессии".

Депутат отметил, что участники натовской операции так и не были должным образом наказаны за свои действия, создав тем самым "опасный прецедент вседозволенности" для стран, обладающих военным превосходством.

События в Югославии в 1999 году стали одним из самых серьезных кризисов в отношениях между Россией и Западом в постсоветский период. Авиаудары НАТО по территории Югославии в ходе операции против властей Слободана Милошевича проводились без санкции Совбеза ООН с 24 марта по 10 июня 1999 года. Они были прекращены после вывода югославских сил с территории Косова.

#нато #оон #госдума #военная операция #международное право #югославия
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