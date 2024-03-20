Государственная Дума Российской Федерации приняла обращение к Организации Объединенных Наций с призывом осудить военную операцию НАТО против Югославии в 1999 году и привлечь страны-участницы Альянса к ответственности за нарушение международного права.

В атмосфере растущей напряженности между Россией и западными странами Государственная Дума Российской Федерации приняла обращение к Организации Объединенных Наций с требованием осудить военную операцию НАТО против Югославии в 1999 году и принять меры по привлечению стран-членов Североатлантического альянса к ответственности за эту акцию.

В обращении, принятом подавляющим большинством голосов, российские парламентарии назвали бомбардировки Югославии "актом агрессии, грубо нарушающим нормы международного права". Депутаты потребовали от ООН дать правовую оценку действиям НАТО и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности стран, участвовавших в операции.

"Мы считаем, что военная интервенция НАТО в Югославии в 1999 году стала прецедентом грубого попрания основополагающих принципов международного права, заложенных в Уставе ООН, - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Бомбардировки суверенного государства были произведены без санкции Совета Безопасности ООН, что является актом агрессии".



Депутат отметил, что участники натовской операции так и не были должным образом наказаны за свои действия, создав тем самым "опасный прецедент вседозволенности" для стран, обладающих военным превосходством.



События в Югославии в 1999 году стали одним из самых серьезных кризисов в отношениях между Россией и Западом в постсоветский период. Авиаудары НАТО по территории Югославии в ходе операции против властей Слободана Милошевича проводились без санкции Совбеза ООН с 24 марта по 10 июня 1999 года. Они были прекращены после вывода югославских сил с территории Косова.