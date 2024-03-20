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Трехсторонний саммит в Вашингтоне определит будущее безопасности и сотрудничества в АТР
11 апреля в Вашингтоне состоится важная встреча между лидерами Японии, США и Филиппин. Саммит, нацеленный на укрепление оборонного и экономического сотрудничества, проводится на фоне растущих напряженностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обсуждения коснутся вопросов безопасности, кибербезопасности, изменения климата и расширения торговли.

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В Вашингтоне 11 апреля с.г. состоится исторический трехсторонний саммит, на котором премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и филиппинский президент Фердинанд Маркос младший обсудят вопросы, касающиеся укрепления сотрудничества в области безопасности и экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Саммит, который состоится на фоне растущих напряженностей в регионе, особенно в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря и политики Китая в отношении Тайваня, направлен на демонстрацию единства и решимости трех стран в поддержке свободы навигации, соблюдении международных норм и правил, а также в продвижении мира и стабильности в регионе.

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Встреча высокопоставленных лидеров подчеркивает значимость многостороннего подхода к обеспечению безопасности и экономической процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Программа саммита включает в себя обсуждение вопросов, связанных с обороной, кибербезопасностью, изменением климата, а также расширением торговых и инвестиционных связей между странами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил в преддверии саммита важность углубления стратегического партнерства между Японией, США и Филиппинами для обеспечения мира и стабильности в регионе. Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что саммит станет важным шагом на пути к построению более тесных связей между странами, а также подчеркнул необходимость совместной работы для противостояния вызовам, с которыми сталкивается международное сообщество.

Филиппинский президент Фердинанд Маркос младший подчеркнул значимость трехстороннего формата для укрепления региональной безопасности и содействия экономическому развитию Филиппин. Он также выразил ожидание, что встреча способствует укреплению двусторонних отношений с Японией и США.

Саммит в Вашингтоне станет символом объединенных усилий трех стран в области обеспечения безопасности и содействия экономическому развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи ожидается подписание ряда двусторонних и многосторонних соглашений, направленных на укрепление взаимодействия в области обороны, технологий и экономического сотрудничества.

#безопасность #геополитика #международные отношения #азиатско-тихоокеанский регион #экономическое сотрудничество
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