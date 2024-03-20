В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий запрет банкам открывать счета несовершеннолетним без письменного разрешения их родителей или опекунов.

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект, который может существенно ограничить финансовую самостоятельность несовершеннолетних граждан страны. Инициатива предполагает запрет банкам на открытие счетов подросткам без письменного согласия их родителей или законных представителей.

Авторы законопроекта утверждают, что данная мера направлена на защиту интересов несовершеннолетних и предотвращение потенциальных финансовых рисков. По их мнению, подростки в силу своего возраста и отсутствия достаточного жизненного опыта могут стать жертвами мошенников или принимать необдуманные решения при распоряжении денежными средствами.

"Мы видим, что все больше молодых людей, не достигших совершеннолетия, начинают пользоваться банковскими услугами и платежными картами. Это несет в себе определенные риски, - комментирует один из авторов законопроекта, депутат Иван Иванов. - Родители должны иметь возможность контролировать финансовую активность своих детей и защищать их от возможных злоупотреблений или ошибок."

реклама

Согласно предлагаемым поправкам, банки будут обязаны получать письменное согласие от родителей или опекунов на открытие счета для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Исключение планируется сделать только для эмансипированных несовершеннолетних, то есть тех, кто приобрел дееспособность до достижения совершеннолетия в соответствии с действующим законодательством.

Законопроект также предусматривает ужесточение ответственности для финансовых организаций, которые нарушат новые правила. За открытие счета без согласия родителей банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Госдумы. Ожидается, что в ближайшее время депутаты проведут серию консультаций с экспертами и представителями общественности, чтобы выработать сбалансированное решение, учитывающее интересы всех заинтересованных сторон.

В то же время, родительское сообщество в целом поддерживает законопроект, считая, что он поможет защитить несовершеннолетних от рисков необдуманных трат и мошенничества.