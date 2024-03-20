В новом законе, принятом Госдумой РФ, предусмотрены значительные штрафы за распространение спам-звонков и дезинформации в рекламе кредитных услуг. Штрафы варьируются от 10 тысяч до 1,6 миллиона рублей в зависимости от степени вовлеченности и нарушений.

Государственная Дума Российской Федерации на пленарном заседании в среду приняла законопроект, направленный на борьбу с назойливыми спам-звонками и недобросовестной рекламой финансовых услуг. Документ вводит беспрецедентно высокие штрафы за нарушения в этой сфере.

Согласно новому закону, за совершение спам-звонков в коммерческих целях граждане будут облагаться штрафами в размере от 10 000 до 20 000 рублей. Для должностных лиц санкции составят от 20 000 до 100 000 рублей, а для юридических лиц - от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Особое внимание уделяется рекламе займов и кредитов. Отныне компании, распространяющие подобную рекламу без четкого указания полной стоимости кредита, будут облагаться штрафами в диапазоне от 600 000 до 1 600 000 рублей. Для должностных лиц, ответственных за нарушение, предусмотрены штрафы от 40 000 до 100 000 рублей.



"Слишком долго граждане страдали от беспардонного навязывания услуг со стороны недобросовестных игроков финансового рынка, - заявил депутат Госдумы. - Новые меры призваны решительно пресечь подобные злоупотребления и защитить права потребителей".



Законопроект был внесен в Госдуму в феврале текущего года после многочисленных жалоб граждан на непрекращающиеся спам-звонки и вводящую в заблуждение рекламу финансовых продуктов. Он получил широкую поддержку в обеих палатах парламента.



Новые правила вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона. Эксперты отрасли приветствуют ужесточение мер, однако опасаются, что закон может негативно сказаться на легальных участниках рынка из-за возможных злоупотреблений со стороны контролирующих органов.