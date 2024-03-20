Индия и Россия обсудили планы по углублению и расширению своего особого и привилегированного стратегического партнерства, сфокусировав внимание на обороне, торговле, технологиях и энергетике.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди подтвердил амбиции Индии и России к углублению и расширению уже существующего особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами. Это объявление последовало после ключевого разговора, состоявшегося в среду, между Моди и Российским президентом Владимиром Путиным, посвященного обсуждению ряда двусторонних и глобальных вопросов.

Индия и Россия, имеющие длительную историю дипломатических и экономических взаимоотношений, видят в этой инициативе шанс укрепить сотрудничество в ключевых областях, включая оборону, торговлю, науку и технологии, а также энергетику. В контексте текущих геополитических вызовов, таких как пандемия COVID-19 и региональные конфликты, эти усилия приобретают еще большую актуальность.

Примечательно, что Индия и Россия уже имеют значительные достижения в сфере оборонного сотрудничества и торговли: поставки вооружений и военно-технического оборудования на долгосрочной основе, совместное производство ракетного комплекса "БРАМОС" и развитие военно-морского партнерства. Однако, судя по всему, обе стороны стремятся расширить сферы взаимодействия.



В своем заявлении Моди подчеркнул, что "договоренности, достигнутые в ходе переговоров, открывают новые горизонты для обоих народов", указывая на возможности для расширения сотрудничества в областях, таких как кибербезопасность, культурный обмен и изучение космического пространства.

Путин, в свою очередь, выразил оптимизм относительно ближайшего будущего российско-индийских отношений, отмечая, что "Россия ценит свои отношения с Индией, которые строятся на принципах взаимного уважения, доверия и пользы для обоих народов". Президент также подтвердил, что Россия готова работать со своим индийским партнером над преодолением современных вызовов и использованием возможностей для общего развития.



Эксперты отмечают, что углубление партнерства между Индией и Россией может играть ключевую роль в стабилизации региональной безопасности, особенно на фоне усиливающегося стратегического соперничества в Азии и мирового давления на баланс сил. Также ожидается, что увеличение торговли и взаимных инвестиций между странами будет способствовать экономическому росту и развитию.



На сегодняшний день намечены планы по организации ряда двусторонних встреч на высоком уровне и форумов с целью детализации конкретных проектов и инициатив. Это, безусловно, открывает новые возможности для бизнеса, науки и культурного обмена между двумя странами, которые уже доказали свою способность сотрудничать ради общих интересов и благополучия своих народов.