Верховный представитель ЕС по иностранным делам, Жозеп Боррель, предложил направить до 90% прибыли от замороженных российских активов на поддержку Украины через Европейский фонд мира. Инициатива вызвала смешанные реакции среди стран-членов и экспертов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил план перераспределения прибыли от замороженных российских активов в пользу военной поддержки Украины, вызвав широкое обсуждение среди членов Европейского Союза. На встрече Совета ЕС, состоявшейся в Брюсселе, Боррель озвучил инициативу использования 90% прибыли, получаемой от замороженных активов России, для финансирования поставок оборонительного вооружения Киеву. Эти средства могут быть направлены через Европейский фонд мира - инструмент, призванный поддерживать стабильность и предотвращать конфликты за пределами ЕС.

Данное предложение стало ответом на просьбы Украины о дополнительной военной помощи. По словам Борреля, механизм не только позволит усилить украинскую оборону, но и станет символом единства и решимости Европы.



"Это решительный шаг, который показывает нашу солидарность с Украиной и нашу обязанность поддерживать мир и безопасность в регионе", — заявил Боррель. "Использование активов, замороженных в результате наших санкций, является законным и моральным действием в этих беспрецедентных обстоятельствах".



Реакция среди членов ЕС на предложение Борреля была смешанной. Некоторые страны выразили поддержку инициативе, подчеркивая необходимость действовать быстро и решительно. Однако другие выразили озабоченность по поводу юридической основы такого перераспределения средств и потенциальных последствий для международного права и отношений с Россией.



Эксперты отмечают, что для реализации предложения потребуется не только правовая разработка, но и консенсус среди всех стран-участниц ЕС. Вопрос будет подробно обсуждаться на следующих заседаниях Совета ЕС, где представители государств должны будут прийти к общему знаменателю по данному вопросу.



В случае одобрения, предложение Борреля может стать одним из самых значительных шагов Евросоюза в контексте оказания помощи Украине. Кроме того, это будет способствовать дальнейшему укреплению общеевропейской оборонной инициативы и может задать новый вектор в политике внешней помощи со стороны ЕС.