Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Польша укрепляет оборону: новая партия танков K2 Black Panther прибыла из Южной Кореи
Статс-секретарь Минобороны Польши Павел Бейда объявил о прибытии новой партии южнокорейских танков K2 Black Panther в рамках укрепления оборонного потенциала страны. Поставка включала 15 танков, увеличивая общее количество полученных в 2024 году единиц до 18.

реклама

Усилия Польши по модернизации своих сухопутных сил получили дополнительный импульс с прибытием очередных партий южнокорейских основных боевых танков K2 "Черная Пантера" в порт Гдыни на Балтийском море. Эта новость была подтверждена статс-секретарем Министерства национальной обороны Павлом Бейдой.
По словам Бейды, в порту Гдыни были разгружены четыре танка K2, а еще 11 единиц этой мощной боевой машины присоединились к ним вечером 19 марта. Эти последние поставки увеличили общее количество танков K2, полученных Польшей с начала 2024 года, до 18 штук.
Приобретение танков K2, одних из самых современных основных боевых танков в мире, является частью масштабных усилий Варшавы по перевооружению и укреплению своего военного потенциала. Этот шаг рассматривается как ответ на растущую напряженность в регионе и необходимость обеспечить надежную защиту восточного фланга НАТО.

Танк K2 "Черная Пантера", разработанный южнокорейской компанией Hyundai Rotem, считается одной из самых смертоносных и технологически продвинутых боевых машин в своем классе. Оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой, мощным двигателем и композитной броневой защитой, он способен эффективно противостоять широкому спектру угроз на современном поле боя.

Поставки танков K2 в Польшу проходят в рамках крупного оборонного контракта, заключенного между Варшавой и Сеулом в 2022 году. Согласно условиям сделки, к 2025 году польская армия должна получить около 1000 этих передовых боевых машин, что значительно усилит ее огневую мощь и мобильность.

Это масштабное приобретение также свидетельствует об углублении оборонного сотрудничества между Польшей и Южной Кореей, которая стремится закрепить свои позиции в качестве одного из ведущих мировых экспортеров вооружений. Для Варшавы танки K2 станут ключевым компонентом ее модернизированных сухопутных войск, готовых противостоять возможным угрозам в нестабильном геополитическом ландшафте региона.

#нато #польша #южная корея #военное сотрудничество #оборонный контракт #безопасность в европе #модернизация вооруженных сил #оборонные закупки #танки k2
+
Написать комментарий (0)
В атаках на российской границе участвуют добровольцы из Румынии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
4
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
51
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
2
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
52
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
20
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
51

Сейчас обсуждают

glavhyilo
16:09
13:58 20.03.2024 Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек.
Российские ВКС нанесли ракетный удар по объектам в Харьковской области
bomg
16:08
Почему "Россия ... заработала"? Ведь правильно "российские олигархи получили"
Россия стала лидером по поставкам СПГ в Европу и только за январь заработала 684 миллиона евро
nonses84
16:04
Так гитхаб же вроде таких огромных вложений не имел. Опять распил бабла?
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Свой Узнает
16:00
Завезли бы в него Русский, цены бы этой новости не было. А так, ждём 14 light как его (civi 4) реинкарнацию на глобальном рынке...
Xiaomi сообщила, что Civi 4 Pro будет обладать сенсором Leica Summilux и датчиком Light Fusion 800
VRoman
15:59
Пинками!!
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
slikts
15:57
Слово "Жозеп " - равнозначно "Zhopa"...
Жозеп Боррель предложил использовать прибыль от замороженных активов России
Дмитрий Чепурин
15:55
А что, кроме Камчатки больше съездить некуда?
В Госдуме предложили ввести карту для бесплатных турпоездок по России типа Пушкинской карты
иван иваныч
15:55
Самый тупой и отстойный фильм что я видел . ( вместе с ширли - мырли меньшова ) Жаль что великий режиссёр им закончил свою карьеру .
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
иван иваныч
15:52
120 руб - это был оклад .А оклад и зарплата - это две большие разницы ..
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
иван иваныч
15:51
ты удивишься , но было мороженное и по 10 коп и даже по 5 коп .
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем