Статс-секретарь Минобороны Польши Павел Бейда объявил о прибытии новой партии южнокорейских танков K2 Black Panther в рамках укрепления оборонного потенциала страны. Поставка включала 15 танков, увеличивая общее количество полученных в 2024 году единиц до 18.

Усилия Польши по модернизации своих сухопутных сил получили дополнительный импульс с прибытием очередных партий южнокорейских основных боевых танков K2 "Черная Пантера" в порт Гдыни на Балтийском море. Эта новость была подтверждена статс-секретарем Министерства национальной обороны Павлом Бейдой.

По словам Бейды, в порту Гдыни были разгружены четыре танка K2, а еще 11 единиц этой мощной боевой машины присоединились к ним вечером 19 марта. Эти последние поставки увеличили общее количество танков K2, полученных Польшей с начала 2024 года, до 18 штук.

Приобретение танков K2, одних из самых современных основных боевых танков в мире, является частью масштабных усилий Варшавы по перевооружению и укреплению своего военного потенциала. Этот шаг рассматривается как ответ на растущую напряженность в регионе и необходимость обеспечить надежную защиту восточного фланга НАТО.



Танк K2 "Черная Пантера", разработанный южнокорейской компанией Hyundai Rotem, считается одной из самых смертоносных и технологически продвинутых боевых машин в своем классе. Оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой, мощным двигателем и композитной броневой защитой, он способен эффективно противостоять широкому спектру угроз на современном поле боя.



Поставки танков K2 в Польшу проходят в рамках крупного оборонного контракта, заключенного между Варшавой и Сеулом в 2022 году. Согласно условиям сделки, к 2025 году польская армия должна получить около 1000 этих передовых боевых машин, что значительно усилит ее огневую мощь и мобильность.



Это масштабное приобретение также свидетельствует об углублении оборонного сотрудничества между Польшей и Южной Кореей, которая стремится закрепить свои позиции в качестве одного из ведущих мировых экспортеров вооружений. Для Варшавы танки K2 станут ключевым компонентом ее модернизированных сухопутных войск, готовых противостоять возможным угрозам в нестабильном геополитическом ландшафте региона.