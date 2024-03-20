Казахстан и Киргизия готовятся к заключению нового соглашения, направленного на укрепление и расширение партнерских связей между двумя государствами. Договор включает в себя координацию усилий в ответ на военные угрозы и является важным шагом в развитии отношений в регионе Центральной Азии.



Проект указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об этом договоре был размещен для общественного доступа на портале, посвященном публикации официальных документов. Согласно документу, целью соглашения является «углубление и расширение сотрудничества между Казахстаном и Киргизией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях взаимовыгодного сотрудничества».

Особое внимание в договоре уделяется вопросам безопасности. Стороны договорились о сотрудничестве в области обороны и безопасности, включая координацию усилий в ответ на военные угрозы. Ожидается, что это соглашение станет важным фактором стабильности в регионе и способствует укреплению доверия между двумя странами.

Это не первое соглашение между Казахстаном и Киргизией. Страны имеют давние исторические и культурные связи и уже заключили ряд договоров в различных областях, включая торговлю, транспорт и энергетику. Тем не менее, новое соглашение является значительным шагом вперед, демонстрирующим стремление двух государств к дальнейшему укреплению и развитию своих отношений.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития отношений с соседними странами Центральной Азии. В частности, он выступал за укрепление сотрудничества в области безопасности и расширение экономических связей. Новое соглашение с Киргизией является конкретным шагом в этом направлении.



Окончательное подписание соглашения ожидается в ближайшее время после завершения всех необходимых процедур. Ожидается, что оно станет важной вехой в развитии отношений между Казахстаном и Киргизией и способствует дальнейшему укреплению стабильности и сотрудничества в регионе Центральной Азии.