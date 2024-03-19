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Глава Nammo призывает ЕС перевести производство на военные рельсы
Мортен Брандзег, глава оборонной компании Nammo, призывает Европейский Союз уделить больше внимания оборонной промышленности и обеспечить ей приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии.

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Евросоюз должен срочно адаптировать свою промышленную стратегию к военным потребностям, акцентируя внимание на обеспечении оборонной промышленности доступом к критически важным ресурсам и энергии. Такое мнение выразил Мортен Брандтзег, руководитель Nammo – одной из ключевых оборонных компаний Европы, специализирующейся на производстве боеприпасов.

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"Перед лицом геополитических вызовов, с которыми сталкивается Европа, важно не только наращивать оборонные способности, но и гарантировать бесперебойность производства необходимых военных материалов и компонентов. Это требует от всех нас пересмотра приоритетов и повышения гибкости наших промышленных мощностей", - подчеркнул Брандтзег.

Сложившаяся ситуация на Украине продемонстрировала критическую зависимость европейской обороны от своевременного и надежного снабжения, что особенно актуально в условиях возможного дальнейшего обострения конфликта. В этом контексте, по мнению Брандтзега, Европейский союз должен сосредоточить усилия на обеспечении стабильного доступа к электроэнергии и сырью, необходимым для производства оборонной продукции.

Ключевым аспектом становится также развитие и поддержка технологий, способных повысить эффективность и масштабы производства в кратчайшие сроки. Это предполагает инвестиции в инновации и укрепление сотрудничества между государствами-членами ЕС в области оборонной промышленности.

"Только объединив усилия на всех уровнях – от государственного до промышленного – мы сможем эффективно реагировать на текущие и будущие вызовы, гарантируя безопасность и стабильность в регионе", - заключил Брандтзег.

Эти заявления приходят в критический момент, когда Европа переосмысляет свои оборонные стратегии в свете усиливающихся международных напряженностей и роста военных вызовов. Очевидно, что адаптация промышленных мощностей под эти новые условия станет одним из ключевых факторов обеспечения долгосрочной безопасности и устойчивости Европейского союза.

#европейский союз #оборудование #электроэнергия #оборонная промышленность #nammo #военное производство #мортен брандзег
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