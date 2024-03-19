Технологическая компания IronLev объявила об успешном пилотном запуске своего поезда на магнитной подушке. Испытания проводились на железнодорожных путях в Италии, где поезд разогнался до 70 км/ч.

Технологическая компания IronLev объявила об успешном пилотном запуске своего поезда на магнитной подушке (маглев). Команда провела его испытания на уже существующих железнодорожных путях на маршруте Адриа-Местре в Италии, продемонстрировав впечатляющие результаты.

Поезд IronLev проехал 2 км и разогнался до 70 км/ч, показав высокий потенциал этой инновационной технологии. Поезда на магнитной подушке используют магниты, чтобы "плавать" над рельсами, а не катиться по ним колесами. Это создает воздушную подушку между поездом и путем, что позволяет им перемещаться на высоких скоростях, используя меньше энергии и не создавая шума и вибрации.

"Успешное проведение этих испытаний - важный шаг на пути к коммерциализации нашей технологии маглев", - заявил Джанлука Ферро, генеральный директор IronLev. "Мы рады продемонстрировать, что наши поезда могут использовать существующую железнодорожную инфраструктуру, что делает их более доступными и экономичными для внедрения".



Одно из ключевых преимуществ маглев-технологии IronLev заключается в том, что для них не требуется строительство новых железнодорожных путей. Вместо этого они могут использовать существующие рельсы, что значительно снижает затраты на развертывание. Кроме того, поезда IronLev не нуждаются в постоянном электричестве для левитации, что может сократить потребление энергии.



Компания планирует создавать поезда на магнитной подушке, которые могут непрерывно "плавать", работать в любое время и зависать на обычных железнодорожных путях, не создавая трения и не требуя дополнительного электричества для перемещений.



В ближайшее время IronLev намерена добавить к своему маглеву моторизованную тележку. Ожидается, что этот транспорт будет весить до 20 тонн и развивать максимальную скорость до 200 км/ч. Компания также работает над коммерциализацией этой технологии в первую очередь в транспортных системах для перевозки людей, чтобы помочь создать малошумные мобильные решения в городских условиях.



"Мы верим, что наша технология маглев может произвести революцию в сфере городского и межгородского транспорта, - отметил Ферро. - Мы стремимся предложить экологичное, эффективное и комфортное решение, которое сможет заменить традиционные железнодорожные системы".