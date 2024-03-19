Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Realme анонсирует Narzo 70 Pro 5G с инновационными воздушными жестами и мощной камерой
Компания Realme представила свой новый смартфон Narzo 70 Pro 5G, оснащенный воздушными жестами и мощной основной камерой. Устройство стало первым в среднем ценовом сегменте с подобными функциями и поддержкой 5G.

реклама

Сегодня компания Realme официально анонсировала свой новый смартфон Narzo 70 Pro 5G, который призван стать настоящим прорывом в среднем ценовом сегменте. Одной из главных особенностей устройства стала мощная основная камера, которая позволит пользователям сделать яркие и четкие фотографии даже при слабом освещении.
Основная камера Narzo 70 Pro 5G оснащена сенсором высокого разрешения, благодаря которому смартфон способен конкурировать с более дорогими устройствами на рынке. Кроме того, разработчики обещают, что качество съемки будет на высоте в любых условиях благодаря определению сцены и улучшению детализации.
Однако наиболее примечательной инновацией Narzo 70 Pro 5G являются воздушные жесты. Данная функция позволяет управлять смартфоном без фактического касания экрана, что делает его еще более удобным и практичным в использовании. Воздушные жесты могут быть использованы для навигации по меню, переключения между приложениями и выполнения других базовых функций.

Следует отметить, что Narzo 70 Pro 5G стал первым смартфоном в своем ценовом сегменте, предлагающим подобную функциональность. Вероятно, это даст толчок другим производителям к разработке подобных технологий и сделает их доступными для более широкого круга пользователей.

Смартфон также поддерживает 5G, что гарантирует высокую скорость передачи данных и стабильное соединение. Комбинация передовых технологий и доступной цены делает Narzo 70 Pro 5G одним из самых привлекательных предложений на рынке смартфонов на текущий момент.

Realme уже объявила о начале предварительного заказа Narzo 70 Pro 5G, а старт продаж ожидается в ближайшие недели. Безусловно, новый смартфон вызовет большой интерес у пользователей и может стать серьезным конкурентом для других устройств в среднем ценовом сегменте.

#смартфон #realme #инновации #5g #камера #narzo 70 pro 5g #воздушные жесты #средний ценовой сегмент
+
Написать комментарий (0)
POCO C61 появился в списке консоли Google Play с чипсетом MediaTek MT6765X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
7
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
7
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
4
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
+
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
2
Роскосмос анонсировал обновление парка ракет-носителей
6
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
10
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
6
АвтоВаз не знает, что делать с оставшимися вариаторами «Jatco» для модели «Lada Vesta»
7
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
2
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
2
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
+
По данным The New Yorker, ChatGPT потребляет более 500 000 киловатт-часов электроэнергии в сутки
+
В Японии будет объявлен 6-миллиардный тендер на поставку материалов для производства чипов
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ уже продаётся дешевле $700 в США, но в России цены тоже падают
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
25
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
31
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
14
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
7
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
39
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
41
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
108
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
103

Сейчас обсуждают

Китя
19:57
У тебя старые сводки. а вот свежак Это составляет около 53 % мирового рынка из 6,23 млн легковых автомобилей с «новой энергией» — BEV, PHEV и HEV.
Трамп готов повысить пошлины на автомобили из КНР вплоть до 300%
Иван Феночка
19:55
А я могу заказать 6 штук от палита по 219к, и есть другие варианты.
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
Edekker
19:54
А в Китае до сих пор коммунисты)))
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
typym6ek
19:53
Взял Infinix Note 30 8/256 ГБ Global за 14500 За свои деньги огонь аппарат
Infinix представляет новый флагманский смартфон Note 40 Pro
Manager
19:52
Я бы такой кулер себе брать не стал. Купил бы б/у Noctua NH-D14 на Авито или новый Noctua NH-D15 на Озоне. У меня на Ryzen 5950X стоит Noctua NH-D14, на Ryzen 7950X - Noctua NH-D15. Кулеры в ближайши...
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Валерий Агапов
19:51
Всё же они добровольно не угомонятся.
The Times: у ВСУ заканчиваются снаряды, а российские управляемые авиабомбы добивают силы обороны
Михаил Соломонов
19:44
4070 для 2к на ультах и с + рт хватает за глаза. Даже ав2 все на ультра + рт ультра в 2к 80+ фпс выдает. Длсс качество.
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
Валерий Агапов
19:44
И эти проститутки туда же, но всё же зачёт в нашу копилку.
Bild: Рейтинг партии Шольца увеличился благодаря приверженности мирной риторике
PanzerK
19:42
Только скакать надо было вперёд, а не на месте... хотя кто бы им разрешил, как были они производителем процессоров номер два, так им и останутся - для того и создавались.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Андрей Иванов
19:41
Я надеюсь когда-нибудь и кто-нибудь найдет этого хмыря на авторе, так сказать спросит за базар, потому что писать ему что либо тут, в интернете, это медвежья услуга
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем