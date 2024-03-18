Словения присоединилась к инициативе Чехии по обеспечению украинских сил артиллерийскими боеприпасами и выделит на эти цели 1 миллион евро. Средства пойдут на закупку снарядов советского образца для усиления огневой мощи украинской артиллерии.

Словения приняла решение поддержать предложение Чехии о предоставлении артиллерийских боеприпасов для военных сил Украины, выделив для этой цели 1 миллион евро. Информацию об этом распространило Словенское информационное агентство (STA), ссылаясь на данные от Министерства обороны страны.

Средства будут направлены на закупку артиллерийских боеприпасов советского образца для нужд вооруженных сил Украины. Этот шаг призван усилить огневую мощь украинской артиллерии в ходе продолжающегося противостояния с российскими войсками.

"Словения твердо привержена поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет, - заявил министр обороны Словении Марьян Шарец. - Мы надеемся, что наш вклад поможет Украине защитить свои границы и обеспечить безопасность своих граждан".

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Инициатива Чехии по координации поставок артиллерийских снарядов для Украины была озвучена в начале этого года. Прага призвала союзников по НАТО и ЕС объединить усилия для наращивания военной помощи Киеву. На данный момент к этой инициативе присоединились несколько европейских стран, включая Польшу, Словакию и теперь Словению.



Ожидается, что поставки боеприпасов в Украину начнутся в ближайшие недели после согласования логистических деталей. Эксперты отмечают, что своевременное пополнение запасов артиллерийских снарядов имеет критическое значение для ВСУ.

