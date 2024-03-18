США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе. Резолюция направлена на предотвращение гонки вооружений в космосе и сохранение его в качестве области, свободной от конфликтов.

Постоянный дипломатический представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, Линда Томас-Гринфилд, подтвердила информацию о том, что США и Япония совместно приступили к созданию проекта резолюции Совета Безопасности ООН. Данный проект призывает к международному запрету на развертывание ядерного оружия в космическом пространстве.

В своем выступлении перед Советом Безопасности Томас-Гринфилд подчеркнула срочность принятия таких мер в свете растущих опасений по поводу милитаризации космоса.

"Космос должен быть зоной мира и сотрудничества, а не полем битвы", - заявила она. "Эта резолюция направлена на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе и сохранение его в качестве области, свободной от конфликтов".

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Проект резолюции, текст которого был распространен среди членов Совета Безопасности, подтверждает существующий запрет на размещение ядерного оружия на орбите Земли или других небесных телах. Резолюция также призывает государства-члены ООН воздерживаться от любых действий, которые могут помешать предотвращению размещения ядерного оружия в космосе.



Томас-Гринфилд заявила, что резолюция основана на принципе, что космос является общим достоянием всего человечества и должен использоваться в мирных целях. Она выразила надежду, что Совет Безопасности единогласно поддержит резолюцию.



Поддержка Японии этой резолюции имеет особое значение, поскольку страна является одним из лидеров в области космических технологий и была долгое время сторонником идеи создания зон, свободных от ядерного оружия. Постоянный представитель Японии при ООН Ишикане Кимихиро заявил, что проект резолюции является "важным шагом к созданию более безопасного и стабильного мира".



Однако принятие резолюции может оказаться непростой задачей, учитывая, что некоторые страны, такие как Россия и Китай, выразили озабоченность по поводу того, что такой запрет может подорвать их возможности по защите своих спутников от атак.



Тем не менее, Томас-Гринфилд выразила оптимизм по поводу того, что Совет Безопасности сможет прийти к консенсусу по этому вопросу.

"Мы считаем, что эта резолюция отвечает интересам всех государств-членов ООН", - сказала она. "Мы призываем все страны поддержать ее, чтобы мы могли вместе работать над обеспечением того, чтобы космос оставался свободным от ядерного оружия".

Если резолюция будет принята, она станет первым международно-правовым документом, специально запрещающим размещение ядерного оружия в космосе. Это будет важным шагом в предотвращении гонки вооружений в космосе и обеспечении того, чтобы эта область оставалась свободной от конфликтов.