Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
США и Япония подготовили проект резолюции ООН о запрете ядерного оружия в космосе
США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе. Резолюция направлена на предотвращение гонки вооружений в космосе и сохранение его в качестве области, свободной от конфликтов.

реклама

Постоянный дипломатический представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, Линда Томас-Гринфилд, подтвердила информацию о том, что США и Япония совместно приступили к созданию проекта резолюции Совета Безопасности ООН. Данный проект призывает к международному запрету на развертывание ядерного оружия в космическом пространстве.
В своем выступлении перед Советом Безопасности Томас-Гринфилд подчеркнула срочность принятия таких мер в свете растущих опасений по поводу милитаризации космоса.

"Космос должен быть зоной мира и сотрудничества, а не полем битвы", - заявила она. "Эта резолюция направлена на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе и сохранение его в качестве области, свободной от конфликтов".

реклама

Проект резолюции, текст которого был распространен среди членов Совета Безопасности, подтверждает существующий запрет на размещение ядерного оружия на орбите Земли или других небесных телах. Резолюция также призывает государства-члены ООН воздерживаться от любых действий, которые могут помешать предотвращению размещения ядерного оружия в космосе.

Томас-Гринфилд заявила, что резолюция основана на принципе, что космос является общим достоянием всего человечества и должен использоваться в мирных целях. Она выразила надежду, что Совет Безопасности единогласно поддержит резолюцию.

Поддержка Японии этой резолюции имеет особое значение, поскольку страна является одним из лидеров в области космических технологий и была долгое время сторонником идеи создания зон, свободных от ядерного оружия. Постоянный представитель Японии при ООН Ишикане Кимихиро заявил, что проект резолюции является "важным шагом к созданию более безопасного и стабильного мира".

Однако принятие резолюции может оказаться непростой задачей, учитывая, что некоторые страны, такие как Россия и Китай, выразили озабоченность по поводу того, что такой запрет может подорвать их возможности по защите своих спутников от атак.

Тем не менее, Томас-Гринфилд выразила оптимизм по поводу того, что Совет Безопасности сможет прийти к консенсусу по этому вопросу.

"Мы считаем, что эта резолюция отвечает интересам всех государств-членов ООН", - сказала она. "Мы призываем все страны поддержать ее, чтобы мы могли вместе работать над обеспечением того, чтобы космос оставался свободным от ядерного оружия".

Если резолюция будет принята, она станет первым международно-правовым документом, специально запрещающим размещение ядерного оружия в космосе. Это будет важным шагом в предотвращении гонки вооружений в космосе и обеспечении того, чтобы эта область оставалась свободной от конфликтов.

#сша #космос #безопасность #япония #оон #ядерное оружие #мир #совет безопасности
+
Написать комментарий (0)
Неустанная борьба военно-морского флота США с нападениями хуситов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
6
Завод дронов "Герань" выходит на полную мощность, дополнив линейку БПЛА специальной "ночной" моделью
9
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
1
В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
3
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
9
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
+
Международный транспортный коридор «Север — Юг» завершит окончательный разворот России от Запада
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
4
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
+
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
4
Россия запускает спутниковый мониторинг за БПЛА
+
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
1
ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
+
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
8
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Нестабильные 30 кадров/с и 468p в «портативе»: сравнение графики Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch с версиями для PC и PS5
+
Представлен грузовой БПЛА DJI Express, способный перевозить грузы до 1,5 т на расстояния до 2500 км
1
Улучшенная версия классического шутера Marathon выйдет в Steam — это конкурент Doom от Bungie
+

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
8
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
64
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
15
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
26
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
8
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
52
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
28

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
22:45
👏👏👏 но 11 авианесущих групп от США никогда не будут лишними 🤣🤣😉
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
Денис Бураков
22:44
Ну через полгода выйдет, дальше полгода будут решать проблемы с переломом текстолита, перегревом памяти и возгоранием разъемов питания, и ещё пол года ждать поставок. Это если не учитывать будет ли он...
С прилавков магазинов исчезают флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090
Иван Горыныч
22:42
Тебе выше посылка от флотского с Севастополя.🤣🤣🤣
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
Иван Горыныч
22:41
Касательно Флота британцев , помнится их эсминец Дефендер, который 23 июля 2021 баражировал по нашим кровным территориальным водам, страшно даже представить, вблизи самого Севастополя, флот и ГШ по хо...
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
Денис Бураков
22:36
Будет не 20фпс а 25 ? 😄
Китайские военные обрушились с критикой на США после сообщения Reuters о спутниках-шпионах SpaceX
swr5
22:29
Почему только США и Россия, а у других ядерного оружия нет? Опять все смахивает на попытку чего-то намутить, схитрить и выставить Россию в дураках.
TSMC инвестирует $16 млрд в технологию CoWoS для искусственного интеллекта
Рамаз Данелия
22:18
это оказывается кинотеатр. я только билет дал. лан я гамать.
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
aleximus777
22:18
Ну как приговор? У нас розетка все же позволяет подзабить. А если гамаешь не в фпс, а в красоту, то все процы, хоть немного актуальные для гейминга упрутся в гпу, как один) Вот мне и было проще с 1260...
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
daem0ns
22:16
вижу этих двух голубков-фашистиков, прямо влюблённая парочка, друг без дружки жить не могут!!! . Ну что ж.... Правами, данными самому себе, тебя Жопез Борря и тебя, Дима Куля-бяка, объявляю муже...
Кулеба запросил у ЕС и США срочную помощь для Украины
Даниил Лавкрафт
22:16
Дело не в том что VR никому не нужен - на самом деле людей хватает. Дело в том что консолота опять своими корявыми рогами упёрлась в экскалзевность - вместо того чтобы сделать сабж изначально совмести...
Sony приостановила выпуск гарнитуры виртуальной реальности PSVR2 из-за низкого спроса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем