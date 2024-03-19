В ходе встречи министра иностранных дел КНР Ван И с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном в Веллингтоне, стороны заявили о готовности укреплять партнерские связи в инновационной сфере, области торговли и инфраструктурного строительства.

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, Ван И, выразил намерения властей своей страны активизировать сотрудничество с Новой Зеландией в сферах инноваций, торговли и развития инфраструктуры. Заявление было сделано во время официальной встречи Ван И с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном в Веллингтоне.

Эта встреча стала одним из ключевых моментов в развитии двусторонних отношений между двумя странами, подчеркивая важность укрепления сотрудничества в различных отраслях. В ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения партнерства в сферах науки, технологий, образования, а также обмена культурными и человеческими ресурсами.

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Китай и Новая Зеландия уже имеют опыт сотрудничества в рамках различных международных инициатив, и эта встреча стала свидетельством стремления обеих сторон к дальнейшему углублению экономических и политических связей. Особое внимание уделяется развитию инвестиционной деятельности и совместным проектам в области инфраструктуры.



Ожидается, что дальнейшее развитие партнерства между Китаем и Новой Зеландией приведет к ускорению интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также станет стимулом для прогресса в области торговли и инноваций на международной арене.



Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон подчеркнул значимость диалога и сотрудничества между двумя странами в рамках решения глобальных вызовов, таких как климатические изменения и экономическая устойчивость. Он выразил надежду на то, что укрепление партнерских связей с Китаем станет важным шагом на пути к совместному процветанию и благополучию обеих стран.



В свою очередь, Ван И отметил, что Китай высоко ценит дружественные отношения с Новой Зеландией и готов сделать все возможное для расширения сотрудничества в интересах обеих сторон.