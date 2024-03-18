Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о создании рабочих групп, которые разработают программы развития северных и восточных регионов страны, учитывая новый геополитический расклад и стремление Финляндии укрепить связи с западными партнерами.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о создании специальных рабочих групп, целью которых станет разработка программ развития северных и восточных регионов страны. Данное решение было принято 18 марта и обусловлено новым геополитическим раскладом, а также стремлением Финляндии укрепить свои связи с западными партнерами.

Как сообщает пресс-служба правительства, рабочие группы будут сформированы из представителей различных министерств и ведомств, а также экспертов в области экономики, социальной политики и регионального развития. Их задача - провести комплексный анализ текущей ситуации в северных и восточных регионах Финляндии и разработать конкретные меры по повышению их конкурентоспособности и привлекательности для инвесторов.

Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, а также укреплению трансграничного сотрудничества с соседними странами. Ожидается, что программы развития будут учитывать специфику каждого региона и опираться на его сильные стороны.



Петтери Орпо подчеркнул, что в условиях меняющейся геополитической обстановки Финляндия должна быть готова к новым вызовам и возможностям. "Наша страна уверенно движется по пути интеграции с западными партнерами, и мы должны обеспечить, чтобы все регионы Финляндии были вовлечены в этот процесс и могли в полной мере воспользоваться его преимуществами", - заявил премьер-министр.



Ожидается, что рабочие группы представят свои предложения правительству в течение нескольких месяцев. После этого будет разработан детальный план реализации программ развития, который будет включать в себя конкретные сроки и показатели эффективности.



Решение о создании рабочих групп по развитию северных и восточных регионов Финляндии было позитивно воспринято, как политическими силами страны, так и представителями бизнес-сообщества. Многие эксперты отмечают, что данный шаг свидетельствует о дальновидности финского правительства и его готовности адаптироваться к новым реалиям международной политики и экономики.