Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и глава Пентагона Ллойд Остин провели встречу, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Индией и Соединенными Штатами в области безопасности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Индии, встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. Раджнатх Сингх и Ллойд Остин высоко оценили нынешний уровень двустороннего военно-технического сотрудничества и выразили готовность к его дальнейшему углублению.

"Индия и США являются ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы обсудили широкий спектр вопросов, включая региональную безопасность, совместные учения, обмен разведывательной информацией и развитие оборонной промышленности", - заявил Раджнатх Сингх по итогам встречи.



Министр обороны Индии отметил, что стороны договорились активизировать диалог по вопросам региональной безопасности и противодействия общим вызовам, таким как терроризм, киберугрозы и изменение климата. Индия и США намерены расширять взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов как "Quad" (Индия, США, Япония, Австралия) и "IPEF" (Индо-Тихоокеанское экономическое партнерство).



В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин высоко оценил растущую роль Индии в обеспечении региональной стабильности и безопасности. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами.

"Индия является ключевым партнером США в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы намерены расширять взаимодействие в таких областях, как совместные военные учения, обмен разведывательной информацией и развитие оборонной промышленности. Это будет способствовать обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе", - заявил Ллойд Остин.

Стороны также обсудили перспективы реализации новых совместных оборонных проектов, в том числе в сфере производства военной техники. Индия и США намерены активизировать сотрудничество в области разработки передовых технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и гиперзвуковое оружие.



Встреча Раджнатха Сингха и Ллойда Остина состоялась в рамках рабочего визита главы Пентагона в Индию. Ранее он также провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел С. Джайшанкаром.



