Американский технологический гигант Apple, как сообщается, ведет переговоры с Google и OpenAI об интеграции технологии искусственного интеллекта в свои устройства. Компания ищет партнера, который поможет с конкретными решениями в области генеративного ИИ, такими как создание изображений и генерация текста, продолжая при этом инвестировать в собственные функции ИИ.

Apple Inc., ведет переговоры как с Google, так и со стартапом OpenAI (создателями ChatGPT) о потенциальной интеграции передовых возможностей искусственного интеллекта в свои устройства.

Apple стремится улучшить свои продукты, включив в них сложные функции искусственного интеллекта. Ожидается, что этот шаг расширит функциональность устройств, включая iPhone, iPad и Mac, и предоставит пользователям более интуитивно понятный и персонализированный опыт.

В то время как Apple вкладывает значительные средства в разработку собственных технологий искусственного интеллекта, компания, как сообщается, ищет партнерства для конкретных решений в области искусственного интеллекта, особенно в области генеративного искусственного интеллекта. Это подмножество ИИ включает в себя модели, способные создавать оригинальный контент, такой как изображения и текст, на основе шаблонов и информации.



Google потенциально может предложить Apple доступ к своему широкому спектру технологий искусственного интеллекта. Сотрудничество может привести к интеграции передовых функций искусственного интеллекта, таких как улучшенное распознавание голоса, обработка естественного языка и предиктивная аналитика, в экосистему Apple.



С другой стороны, ChatGPT от OpenAI, современная модель искусственного интеллекта, известная своей способностью генерировать человекоподобный текст, может значительно расширить возможности Siri от Apple. Интеграция потенциально может превратить Siri из простого виртуального помощника в более разговорную и интеллектуальную модель, способную понимать и реагировать на сложные запросы и команды.



Тем не менее, важно отметить, что эти обсуждения, как сообщается, находятся на ранних стадиях, и остается неясным, какую форму могут принять какие-либо потенциальные партнерства. И Google, и OpenAI имеют свои собственные предложения продуктов и партнерства, что может осложнить любые потенциальные сделки с Apple.



Переход Apple к интеграции искусственного интеллекта подчеркивает растущее значение искусственного интеллекта в технологической отрасли. По мере того, как компании стремятся создавать более интеллектуальные и удобные в использовании устройства, ИИ все чаще становится ключевым отличительным фактором. Потенциальное партнерство может не только расширить ассортимент продуктов Apple, но и установить новые стандарты интеграции искусственного интеллекта в потребительские технологии.