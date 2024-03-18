К 2040 году румынский город Михаил Когэлничану станет домом для огромного военного комплекса площадью 2800 га, способного разместить до 10 000 военнослужащих НАТО и их семей. Румыния инвестирует €2,5 млрд в этот проект по расширению существующей авиабазы.

Проект, оцениваемый в €2,5 млрд, финансируемый румынским правительством, нацелен на значительное расширение существующей авиабазы в Михаиле Когэлничану. Новый комплекс будет включать в себя современную воздушную инфраструктуру, такую как дополнительные взлетно-посадочные полосы, диспетчерскую вышку, радионавигационные системы и авиасимуляторы.

Однако база будет гораздо больше, чем просто авиационный объект. Планы предусматривают создание полноценного военного городка с административными и жилыми зданиями, школами, детскими садами, магазинами, ресторанами, кинотеатром и даже больницей. Это позволит тысячам американских военнослужащих и членов их семей комфортно разместиться на новой базе.



"Это проект огромного стратегического значения для укрепления безопасности в регионе и углубления сотрудничества между Румынией и НАТО", - заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ на пресс-конференции. "Расширение базы в Михаиле Когэлничану продемонстрирует нашу приверженность трансатлантическому альянсу и готовность внести значительный вклад в коллективную оборону".



Строительство на месте должно начаться в ближайшие месяцы, и ожидается, что первая фаза проекта будет завершена к 2030 году. Полная реализация займет около десяти лет с учетом масштабов работ. По оценкам, новая база создаст тысячи рабочих мест как во время строительства, так и после ее открытия.



Решение Румынии резко расширить американское военное присутствие на своей территории, несомненно, вызовет критику со стороны России, которая уже осудила наращивание сил НАТО вблизи своих границ. Тем не менее, официальные лица НАТО приветствовали этот шаг как демонстрацию единства альянса.