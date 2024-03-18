Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент перспективы ведения переговоров с Россией по заключению мирного договора отсутствуют, но Япония будет продолжать настаивать на своей позиции и искать пути к диалогу.

Японский премьер министр Фумио Кисида 18 марта заявил, что на данный момент перспективы ведения переговоров с Россией по заключению мирного договора отсутствуют. Тем не менее, Япония будет и дальше придерживаться своей позиции по этому вопросу и стремиться к решению территориального спора.

Выступая перед журналистами, Кисида подчеркнул, что ситуация вокруг мирного договора с Россией остается сложной. "Учитывая текущее положение дел, я должен констатировать, что перспективы ведения конструктивных переговоров на данный момент отсутствуют", - заявил японский премьер.

Тем не менее, Кисида заверил, что Япония будет и впредь последовательно отстаивать свою позицию по этому вопросу. "Мы будем настойчиво добиваться заключения мирного договора и решения территориального спора с Россией", - сказал он.



Напомним, что спор вокруг южных Курильских островов, которые Япония называет "Northern Territories", является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Токио настаивает на возвращении этих территорий, которые перешли под контроль СССР после Второй мировой войны.



Попытки заключить мирный договор между Россией и Японией предпринимались неоднократно, однако до сих пор сторонам не удалось найти взаимоприемлемое решение. Кисида подчеркнул, что Япония будет и далее настаивать на своей позиции и искать пути к диалогу с Россией. "Мы не оставим попыток продвигать переговоры и добиваться прогресса в этом вопросе", - заявил он.



В то же время японский премьер-министр отметил, что Токио будет действовать в тесной координации со своими союзниками, прежде всего с США. Он выразил уверенность, что совместные усилия позволят найти приемлемое решение территориального спора с Россией.



Эксперты полагают, что достижение компромисса между Россией и Японией по Курильским островам в обозримом будущем маловероятно. Тем не менее, они считают, что Токио будет продолжать последовательно отстаивать свою позицию.