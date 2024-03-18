Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию с рабочим визитом 18 марта 2024 года. В ходе встреч с грузинскими лидерами и пресс-конференции он обсудил укрепление сотрудничества между страной и альянсом, поддержал территориальную целостность Грузии.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сегодня прибыл с рабочим визитом в Грузию. Это его первая поездка в эту страну с момента вступления в должность.

Визит Столтенберга в Грузию происходит на фоне продолжающегося конфликта на Украине и растущей напряженности между НАТО и Россией. Грузия, которая стремится вступить в Североатлантический альянс, рассматривается как ключевой партнер НАТО в регионе Черного моря.

По прибытии в международный аэропорт Тбилиси Столтенберг был встречен премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. В ходе официальной церемонии приветствия генсек НАТО отметил важность стратегического партнерства между Грузией и Альянсом.



"Грузия является ключевым партнером НАТО в регионе, и мы высоко ценим ее вклад в нашу общую безопасность, - заявил Столтенберг. - Сегодня я хочу подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии".



После церемонии приветствия Столтенберг провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Стороны обсудили текущую геополитическую ситуацию в регионе, а также перспективы дальнейшего сотрудничества Грузии с НАТО.



"Грузия остается приверженной курсу на евроатлантическую интеграцию, и мы высоко ценим поддержку НАТО в этом направлении, - сказала Зурабишвили. - Мы готовы к дальнейшему углублению партнерства и готовы внести свой вклад в обеспечение региональной безопасности".



В ходе визита Столтенберг также планирует встретиться с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и посетить военный объект НАТО в стране. Кроме того, он примет участие в открытии нового офиса Евроатлантического интеграционного центра в Тбилиси.



Эксперты отмечают, что визит Столтенберга в Грузию является важным сигналом поддержки со стороны НАТО на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Грузия рассматривается как стратегический партнер Альянса в регионе Черного моря, и укрепление сотрудничества с этой страной является одним из приоритетов НАТО.



Несмотря на то, что Грузия пока не является членом НАТО, страна активно участвует в миротворческих операциях Альянса и регулярно направляет свои войска для участия в учениях НАТО.