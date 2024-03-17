Компания Qingsheng Meng из Китая показала концепт полностью электрического беспилотного грузового дрона DJI Express, дизайн которого сочетает технологии самолета и мультироторного дрона.

Концепт беспилотного грузового дрона DJI Express, разработанный китайским брендом беспилотных летательных аппаратов Qingsheng Meng, может коренным образом изменить индустрию грузовых авиаперевозок.

Представленный сегодня на международной выставке беспилотных систем в Пекине, DJI Express - это полностью электрический беспилотный летательный аппарат самолетного типа, способный перевозить грузы весом до 1,5 т на расстояния до 2500 км. Его революционный дизайн объединяет передовые аэродинамические технологии с мощными электродвигателями и усовершенствованными системами автономного управления полетом.

"DJI Express - это наш ответ на растущий спрос на быстрые, эффективные и экологически чистые грузовые авиаперевозки", - заявил Ван Тао, главный конструктор проекта DJI Express. "Благодаря полной электрификации и отсутствию пилота на борту, мы можем значительно сократить эксплуатационные расходы и углеродный след по сравнению с традиционными грузовыми самолетами".

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Ключевой инновацией DJI Express является его гибридная конструкция крыла, сочетающая в себе преимущества самолета и мультироторного дрона. Во время взлета и посадки крыло раскрывается, обеспечивая вертикальные взлет и посадку, подобно мультироторному дрону. В полете крыло складывается, образуя обтекаемую конструкцию самолета, что повышает эффективность и дальность полета.

Система автономного управления полетом DJI Express использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта и датчики для безопасной навигации в воздушном пространстве, избегая столкновений и оптимизируя маршрут в режиме реального времени. Дрон также оснащен резервными системами для обеспечения безопасности в случае непредвиденных ситуаций.

"Мы считаем, что DJI Express может коренным образом изменить отрасль грузовых авиаперевозок, предлагая быструю, экономичную и экологически чистую альтернативу традиционным грузовым самолетам", - добавил Ван Тао. "Это лишь начало новой эры беспилотных грузовых перевозок".

Компания Qingsheng Meng планирует начать тестирование DJI Express в реальных условиях к концу 2024 года, а коммерческие операции могут начаться уже в 2026 году, если все пойдет по плану. Ожидается, что эта модель вызовет значительные изменения в индустрии логистики и цепочках поставок по всему миру.