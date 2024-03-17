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США проигрывают России и Китаю гонку за Арктику из-за отсталого ледокольного флота
Генерал Грегори Гийо, руководитель Северного командования ВС США и NORAD, выразил обеспокоенность по поводу серьезного отставания американского ледокольного флота. Несмотря на планы по закупке новых судов, текущая ситуация требует быстрых и решительных действий для обеспечения присутствия и безопасности в арктических и антарктических водах.

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Американский генерал Грегори Гийо, стоящий во главе Северного командования Вооруженных Сил Соединенных Штатов и Объединенного командования аэрокосмической обороны Североамериканского континента (NORAD), выразил серьезные опасения по поводу того, что США заметно уступают России и Китаю в плане развития и эксплуатации ледокольного флота в Арктическом регионе.

По его словам, значительный разрыв в количестве и современности ледоколов ставит под угрозу стратегические интересы Америки в арктических широтах и ограничивает ее возможности в данном стратегически важном регионе.
Текущие закупки новых ледокольных судов не способны значительно изменить ситуацию и обеспечить США лидирующие позиции в арктическом регионе. Россия и Китай, напротив, активно наращивают свой ледокольный потенциал, что позволяет им успешно осваивать богатые ресурсами северные территории и контролировать важные транспортные пути.

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"Мы должны признать, что на данный момент наши возможности в Арктике ограничены, - подчеркнул Гийо. - Имеющийся ледокольный флот устарел и не может на равных конкурировать с российскими и китайскими судами. Несмотря на предпринимаемые усилия по модернизации, мы все еще отстаем от наших соперников".

Эксперты отмечают, что США необходимо в кратчайшие сроки разработать комплексную стратегию развития арктического региона, включающую масштабное обновление ледокольного флота, создание современной инфраструктуры и укрепление военного присутствия. В противном случае, Вашингтон рискует окончательно утратить влияние в Арктике, которая приобретает все большее геополитическое и экономическое значение в условиях глобального потепления и таяния льдов.

Арктический регион привлекает внимание мировых держав колоссальными запасами нефти, газа и других полезных ископаемых, а также перспективами открытия новых торговых маршрутов. Контроль над Арктикой может стать ключевым фактором в определении расстановки сил на международной арене в ближайшие десятилетия.

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