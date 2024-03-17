Монголия получила первую партию зерна из России в качестве гуманитарной помощи. 240 тонн зерна были доставлены из Республики Бурятия для поддержки монгольских фермеров и животноводов, пострадавших от засухи. Министр сельского хозяйства Монголии и посол России присутствовали на церемонии встречи груза.

Сегодня Монголия получила первую партию кормового зерна из России в качестве гуманитарной помощи. Груз, состоящий из 240 тонн ячменя и овса, был доставлен из Республики Бурятия в рамках двустороннего соглашения между правительствами двух стран.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Монголии Батзориг Батбаяр лично присутствовал на церемонии встречи груза в столичном аэропорту Чингисхан. В своем выступлении он подчеркнул важность российской помощи для поддержки монгольских фермеров и животноводов, пострадавших от сильной засухи в прошлом году.

"Мы искренне благодарны нашим российским друзьям за этот своевременный и щедрый жест. Кормовое зерно, предоставленное Россией, поможет нашим фермерам преодолеть трудности и обеспечить кормом свой скот в этот непростой период", - заявил министр Батбаяр.



Российская Федерация является давним партнером Монголии в области сельского хозяйства. В прошлом году страны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества в сфере АПК, включая обмен опытом, технологиями и научными разработками.



Посол России в Монголии Искандер Азизов, также присутствовавший на церемонии, отметил, что гуманитарная помощь является ярким примером крепких дружественных отношений между двумя странами. "Россия всегда готова протянуть руку помощи своим монгольским партнерам в трудную минуту. Мы уверены, что наше сотрудничество в аграрной сфере будет и дальше развиваться и крепнуть на благо наших народов", - подчеркнул дипломат.



Полученное кормовое зерно будет распределено среди нуждающихся фермеров в различных аймаках Монголии в соответствии с планом, разработанным Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Ожидается, что в ближайшие время из России прибудут дополнительные партии гуманитарного груза для поддержки монгольского агросектора.