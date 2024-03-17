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Завершен четвертый этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"
Компания Tokyo Electric Power объявила о завершении четвертого этапа сброса очищенной радиоактивной воды в океан со станции "Фукусима-1". Это решение продолжает вызывать острые дебаты о влиянии на морскую среду и здоровье человека, несмотря на заверения в безопасности процесса.

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Компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", 17 марта 2024 года объявила о завершении четвертого этапа сброса очищенной радиоактивной воды со станции. Этот этап представляет собой важный шаг в процессе восстановления после катастрофического землетрясения и последующего цунами, которые повредили станцию
Учитывая огромные объемы воды, которые были использованы для охлаждения поврежденных реакторов после инцидента, задача по ее обработке и безопасному утилизации стала одним из главных приоритетов для TEPCO. Процесс подразумевает обработку и очистку воды от радиоактивных материалов, после чего она может быть безопасно освобождена в окружающую среду.

"Мы осознаем общественную тревогу по поводу дальнейшего сброса воды, но мы уверены, что наши методы обработки и расчеты безопасны и соответствуют всем необходимым стандартам", - заявил представитель компании TEPCO.

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Несмотря на критику со стороны некоторых экологических групп и соседних стран, TEPCO утверждает, что сброс воды в океан не представляет угрозы для человека или окружающей среды. Компания пояснила, что вода прошла через строгий процесс обработки, который удалил все радиоактивные материалы, кроме триция - формы водорода, который, как утверждают эксперты, не представляет угрозы в низких концентрациях.

"Процесс очистки включает в себя ряд этапов, включая фильтрацию и десалинацию, чтобы убедиться, что вода, которую мы освобождаем, безопасна для окружающей среды", - добавил представитель TEPCO.

Четвертый этап сброса очищенной воды был завершен в соответствии с графиком, и компания сейчас готовится к следующему этапу этого масштабного проекта. TEPCO продолжает работать в тесном сотрудничестве с международными и национальными регуляторами, чтобы обеспечить прозрачность и соответствие всем стандартам безопасности.

#япония #фукусима-1 #очистка воды #радиоактивные отходы #tepco #аварийная аэс #восстановление после катаклизма #ядерная безопасность
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