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Представлен новый беспилотник Elios 3 компании Flyability
Компания Flyability, производитель беспилотных летательных аппаратов для промышленного применения, представила свою новейшую разработку - беспилотник Elios 3 с полезной нагрузкой для ультразвукового измерения толщины (UTM). Эта функция позволяет безопасно и эффективно проверять толщину стали в труднодоступных или опасных средах.

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Производитель беспилотных летательных аппаратов для промышленного применения, компания Flyability, представила сегодня свою новейшую разработку - беспилотник Elios 3 с полезной нагрузкой для ультразвукового измерения толщины (UTM).
Этот инновационный дрон, предназначенный для инспекции труднодоступных и опасных промышленных объектов, теперь оснащен функцией ультразвукового контроля толщины материалов. Благодаря интегрированной полезной нагрузке live A-scan UT, Elios 3 способен точно измерять толщину стальных конструкций в местах, куда человеку добраться сложно или небезопасно.

"Наша цель - предоставить промышленным предприятиям надежный и безопасный инструмент для диагностики их активов, - говорит Патрик Тьерри, генеральный директор Flyability. - Добавив ультразвуковые измерения к существующим возможностям Elios 3 по визуальной инспекции, мы делаем еще один шаг к всеобъемлющему решению для комплексного обследования труднодоступных объектов".

Полезная нагрузка live A-scan UT представляет собой ультразвуковой датчик, интегрированный в корпус Elios 3. Он позволяет проводить точечные измерения толщины стальных конструкций, таких как корпуса судов, внутренние стенки резервуаров и теплообменников. Это особенно ценно в ситуациях, когда доступ человека затруднен или сопряжен с риском - например, внутри замкнутых пространств или в средах с повышенной опасностью.
Данные ультразвуковых измерений отображаются в реальном времени на экране оператора беспилотника. Это позволяет специалистам оперативно оценивать состояние конструкций и принимать обоснованные решения о необходимости ремонта или замены отдельных участков.

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"Возможность одновременно проводить визуальный осмотр и ультразвуковые измерения в труднодоступных местах значительно упрощает процесс инспекции и повышает его эффективность", - отмечает Патрик Тьерри.
Помимо ультразвукового контроля, беспилотник Elios 3 сохраняет все преимущества предыдущих моделей Flyability: высокую маневренность, способность безопасно пролетать через узкие проходы и проникать в ограниченные пространства, а также устойчивость к ударам и столкновениям.

Компания Flyability, основанная в 2014 году, зарекомендовала себя как разработчик беспилотных летательных аппаратов для промышленных применений. Ее решения используются в энергетике, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, судостроении и многих других секторах для безопасного и эффективного обследования труднодоступных объектов.

#технологии #инновации #беспилотник #промышленная безопасность #elios 3 #flyability #ультразвуковое измерение
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