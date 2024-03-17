Парламент Киргизии одобрил в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах. Закон предусматривает регистрацию и контроль над организациями, получающими иностранное финансирование и занимающимися политической деятельностью.

В столице Киргизии, Бишкеке, прошло третье и окончательное чтение законопроекта об иноагентах. Парламент страны единогласно проголосовал за принятие данного закона, утверждая, что он будет служить интересам национальной безопасности Киргизии.

Закон об иноагентах предусматривает обязательную регистрацию организаций, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся политической деятельностью, в специальном реестре. Такие организации будут обязаны отчитываться перед государством о своих доходах и расходах, а также о своей деятельности.

Представители парламента подчеркнули, что принятие нового закона направлено на усиление контроля за иностранными агентами и защиту суверенитета страны. Однако критики утверждают, что данный закон может быть использован для ограничения свободы слова и давления на общественные организации.



Согласно новому закону, иностранные агенты будут обязаны предоставлять подробные отчеты о своей деятельности, их финансовые операции будут подлежать проверке. В случае непредставления требуемой информации, они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.



Парламент Киргизии выразил надежду, что новый закон поможет в борьбе с иностранным вмешательством в внутренние дела страны и укрепит независимость Киргизии на международной арене.