Представленный на MWC 2024 в Барселоне, планшет Doogee T30 Max с ультратонким корпусом, мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и ярким экраном Super AMOLED, теперь доступен для покупки в Европе.

В начале марта 2024 года, Doogee, ведущий мировой производитель электроники, объявил о начале продаж своего новейшего планшета Doogee T30 Max в Европе. Первоначально этот устройство было представлено на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне в конце февраля.

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Doogee T30 Max стал одним из самых обсуждаемых продуктов выставки MWC 2024, благодаря своему выдающемуся дизайну, инновационным функциям и передовым технологиям.

Устройство оснащено 12,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, который обеспечивает яркость и четкость изображения на высоком уровне. Также стоит отметить встроенный процессор с четырехъядерной архитектурой, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства.

Не менее важной особенностью Doogee T30 Max является его батарея емкостью 8000 mAh, которая обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Планшет также обладает 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, что делает его идеальным инструментом для создания высококачественных снимков и видео.

Один из основных аспектов, который был высоко оценен на выставке MWC 2024, – это исключительная прочность и устойчивость к ударам и царапинам Doogee T30 Max. Специальные материалы и технологии, использованные в его производстве, делают этот планшет идеальным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни.

В продажу Doogee T30 Max поступил по цене около 399 евро, что делает его весьма доступным для большого числа потребителей, учитывая его высокие технические характеристики и премиальный дизайн.

Этот запуск продаж в Европе открывает новую главу в истории Doogee, которая продолжает удерживать свое место как один из лидеров в индустрии мобильных устройств.