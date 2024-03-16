Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, на недавнем заседании военного командования, заявил о необходимости активизации военных учений, адаптированных к условиям современных конфликтов, подчеркнув, что подготовка к войне является основной задачей армии страны.

В свете неуклонно нарастающей глобальной напряжённости, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление, которое значительным образом может переопределить уже и без того сложный ландшафт международных отношений. Во время недавнего собрания с военным руководством КНДР, Ким Чен Ын поставил перед армией задачу, подчёркивающую стратегическую переориентацию страны в условиях возросшего внешнего давления.

С солидной уверенностью Ким Чен Ын заявил, что подготовка к войне теперь является "основной задачей" вооружённых сил Северной Кореи. Такое заявление, несомненно, усилит опасения международного сообщества относительно намерений Пхеньяна, особенно на фоне его последних испытаний баллистических ракет и других мер, направленных на укрепление оборонного потенциала страны.

Лидер Северной Кореи подчеркнул важность адаптации военных учений к условиям, "максимально приближенным к современным конфликтам". Это указывает на стремление КНДР не просто усилить свои оборонные способности, но и обеспечить, чтобы её вооружённые силы были готовы к эффективным действиям в условиях возможного вооружённого конфликта, что, в свою очередь, предполагает глубокую техническую и тактическую перестройку армии.



Подобные меры вызовут неоднозначную реакцию на международной арене. С одной стороны, стремление к обеспечению национальной безопасности является законным правом любого суверенного государства. С другой стороны, акцент на военную подготовку со стороны государства, имеющего ядерный арсенал, и в отношении которого существуют значительные международные санкции, несёт потенциальные риски для региональной и глобальной стабильности.