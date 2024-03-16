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Греция планирует передать Украине партию списанных авиационных ракет Zuni
Министерство обороны Греции готовится предоставить Вооруженным силам Украины партию неуправляемых авиационных ракет Zuni калибра 127 мм, разработанных в США в 1950-х годах и находящихся на хранении после списания.

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Греция готовится оказать новую военную помощь Украине, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. По информации из дипломатических источников, Министерство обороны Греции планирует передать Вооруженным силам Украины партию списанных неуправляемых авиационных ракет Zuni, разработанных еще в 1950-х годах в США.
Ракеты Zuni калибра 127 мм предназначены для поражения наземных целей. Они могут оснащаться различными боевыми частями, включая осколочно-фугасные и бронебойные. Эти ракеты длительное время состояли на вооружении штурмовиков и вертолетов ВВС и ВМС США, а также поставлялись ряду союзных стран, в том числе Греции. Однако сейчас они считаются устаревшими и постепенно снимаются с вооружения.
По имеющимся данным, греческие военные располагают запасами ракет Zuni, которые были списаны и находятся на хранении. Предполагается, что именно эти боеприпасы будут переданы украинской стороне. Точное количество ракет, которые Греция готова предоставить Украине, пока не разглашается.

Представители Минобороны Греции пока официально не комментируют информацию о планах передачи ракет Zuni Украине. Однако источники в военном ведомстве подтверждают, что такой вопрос действительно прорабатывается. Ожидается, что официальное решение по этому поводу может быть принято в ближайшее время.

Стоит отметить, что Греция уже оказывала военную помощь Украине. Ранее Афины передали Киеву партии стрелкового оружия, боеприпасов и другого военного снаряжения. Нынешнее решение о поставке авиационных ракет, пусть и устаревших, станет новым шагом в укреплении военного сотрудничества двух стран на фоне продолжающегося конфликта на востоке Украины.

Эксперты отмечают, что хотя ракеты Zuni и не являются самым современным оружием, в условиях затяжного конфликта они могут оказаться полезным подспорьем для украинских военных. При этом подчеркивается, что эффективность их применения будет во многом зависеть от наличия у ВСУ подходящих самолетов и вертолетов, способных нести эти ракеты, а также от уровня подготовки пилотов.

#украина #вооружение #оборона #греция #военная помощь #международное сотрудничество #zuni #авиационные ракеты #конфликт на востоке украины #списанное вооружение
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