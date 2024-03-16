Вашингтон внимательно следит за ядерным потенциалом Москвы, но пока не видит признаков, которые заставили бы повысить боеготовность стратегических сил сдерживания, заявил представитель Белого дома.

В последнее время отношения между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией прошли через сложный этап, порождённый рядом противоречий в международных делах. Однако, согласно недавним заявлениям Белого дома, Соединенные Штаты в настоящее время не наблюдают какой-либо активности российских ядерных сил, которая могла бы оправдать эскалацию их стратегии стратегического сдерживания.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности, рассказал журналистам о состоянии российско-американских отношений и текущей оценке ядерного потенциала России. «Мы, как всегда, внимательно следим за ядерными силами России, но сейчас мы не видим ничего, что потребовало бы эскалации нашей стратегии стратегического сдерживания», — заявил Кирби.Это заявление было сделано в то время, когда напряженность между двумя странами нарастает из-за различных геополитических проблем, включая продолжающийся конфликт на Украине и проблемы кибербезопасности. Несмотря на эти вызовы, Соединенные Штаты не сообщали о каком-либо необычном или угрожающем поведении российского ядерного арсенала, которое потребовало бы изменения стратегии стратегического сдерживания США.

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США и Россия обладают двумя крупнейшими ядерными арсеналами в мире, что делает их стратегическую стабильность важнейшей для международной безопасности. Обе страны подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), вступивший в силу в 2011 году и направленный на сокращение количества стратегических ядерных вооружений.

Джон Кирби подчеркнул важность поддержания открытых линий связи между двумя странами, чтобы предотвратить любые просчеты или недоразумения. «Мы считаем, что крайне важно поддерживать открытые каналы связи с Россией, особенно когда речь идет о ядерных вопросах», — сказал он. «Мы по-прежнему привержены сохранению стабильности, предсказуемости и транспарентности в наших ядерных отношениях с Москвой».

Несмотря на то, что нынешняя оценка указывает на отсутствие непосредственной угрозы со стороны ядерных сил России, Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией. Правительство США сохраняет бдительность и готово реагировать на любые изменения в стратегической обстановке, чтобы обеспечить безопасность своих граждан и союзников.

Как мировые державы, Соединенные Штаты и Россия разделяют ответственность за поддержание международной стабильности и безопасности. Внимательно следя за ядерными силами России и участвуя в открытом диалоге, США демонстрируют свою приверженность снижению напряженности и укреплению стабильности и безопасности в мире.