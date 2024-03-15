В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (НГУ) запустят пилотный кластер суперкомпьютерного центра "Лаврентьев", который предоставит ученым и специалистам высокую вычислительную мощность для решения сложных научных и технических задач.

Новосибирский Государственный Университет объявляет о запуске пилотного кластера суперкомпьютерного Центра 'Лаврентьев'. Этот шаг позволит НГУ стать одним из ведущих исследовательских центров в России, способным решать сложные научные задачи и поддерживать инновационные проекты.

Суперкомпьютерный Центр 'Лаврентьев' будет оснащен передовой технологической инфраструктурой, включая высокопроизводительные вычислительные системы, мощное хранилище данных и современное программное обеспечение. Пилотный кластер будет включать в себя более 1000 узлов вычислительной мощности, способных обрабатывать эксабайты данных в день. "Это революционный шаг для НГУ в сфере научных исследований и инноваций", - заявил ректор НГУ, профессор Михаил Федоров. "Суперкомпьютерный Центр 'Лаврентьев' позволит нам решать сложные научные задачи и поддерживать инновационные проекты, которые требуют большой вычислительной мощности".

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Центр будет назван в честь академика Михаила Лаврентьева, основателя Сибирского Отделения Академии Наук и Новосибирского Государственного Университета. Целью центра является создание мощной вычислительной среды для поддержки фундаментальных и прикладных исследований в различных областях знаний, таких как физика, математика, химия, биология, инженерия, медицина и гуманитарные науки.

"Суперкомпьютерный Центр 'Лаврентьев' будет иметь огромное значение для развития в НГУ таких приоритетных направлений научных исследований, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, биоинформатика, моделирование и другие", - заявил директор института вычислительной математики и информационных систем НГУ, профессор Александр Шишкин.

Пилотный кластер суперкомпьютерного Центра 'Лаврентьев' будет доступен для использования учеными и студентам НГУ, а также для сотрудничества с другими исследовательскими центрами и крупными компаниями. Цель запуска пилотного кластера - проверить его эффективность и надежность, прежде чем перейти к полномасштабному запуску суперкомпьютерного центра 'Лаврентьев'.

"Мы надеемся, что суперкомпьютерный центр 'Лаврентьев' станет центром притяжения для ученых и студентов со всего мира, которые хотят решать сложные задачи и создавать инновационные проекты", - заявил ректор НГУ, профессор Михаил Федоров.