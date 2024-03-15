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Apple приобретает стартап DarwinAI для усиления позиций в гонке ИИ
Apple приобрела канадский ИИ-стартап DarwinAI с целью интеграции передовых технологий в свои продукты и опережения конкурентов на рынке искусственного интеллекта.

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Apple, один из ведущих мировых производителей электроники и программного обеспечения, совершил стратегическое приобретение канадского стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) DarwinAI, сообщают источники, близкие к сделке. Это решение, по-видимому, направлено на усиление позиций компании в рамках глобальной гонки за превосходство в области ИИ.
DarwinAI, основанная в 2017 году, специализируется на разработке программного обеспечения, которое помогает компаниям создавать более эффективные и точные модели ИИ. Ее флагманский продукт, известный как "Генеративное синтезирование данных", позволяет создавать синтетические данные для обучения моделей глубокого обучения, что, в свою очередь, снижает зависимость от реальных данных и улучшает конфиденциальность.

Сделка, финансовые детали которой не раскрываются, стала последним в ряду приобретений Apple в сфере ИИ. В прошлом году компания приобрела несколько стартапов, включая Xnor.ai и Voysis, чтобы улучшить свои возможности в области обработки естественного языка и технологий с низким потреблением энергии.

Приобретение DarwinAI может иметь значительные последствия для Apple. С одной стороны, технология стартапа может помочь Apple улучшить точность и эффективность Siri, своего виртуального помощника, который в настоящее время отстает от конкурентов, таких как Google Assistant и Amazon Alexa. С другой стороны, способность DarwinAI создавать синтетические данные может помочь Apple соблюдать строгие стандарты конфиденциальности, которые она устанавливает для себя, при создании и усовершенствовании своих моделей ИИ.

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"Apple всегда искала способы улучшить свою технологию ИИ и сохранить при этом нашу приверженность конфиденциальности", - заявил представитель Apple, отказываясь комментировать конкретные детали сделки. "Мы рады приветствовать команду DarwinAI в Apple и продолжать нашу работу над созданием инновационных продуктов и услуг для наших пользователей".

Эксперты по ИИ приветствуют это приобретение как стратегически важное решение. "Apple понимает, что для победы в гонке за ИИ необходимо не только иметь лучшие алгоритмы, но и обеспечивать безопасность и конфиденциальность пользователей", - сказал профессор компьютерных наук Стэнфордского университета Джон Смит. "Приобретение DarwinAI может помочь им добиться этого баланса".

Сделка также подчеркивает растущее значение Канады как центра инноваций в области ИИ. В последние годы страна стала домом для многих ведущих стартапов и исследовательских институтов в этой области, привлекая значительные инвестиции от крупнейших технологических компаний мира.

#apple #технологии #искусственный интеллект #инвестиции #инновации #стартап #конкуренция #darwinai
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