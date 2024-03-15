Еврокомиссия изучает предложение об ограничении импорта российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз, ссылаясь на соображения продовольственной безопасности. Этот шаг может иметь значительные экономические и политические последствия как для ЕС, так и для России.

Европейская комиссия рассматривает возможность ограничения импорта российской сельскохозяйственной продукции в Европейский союз, что может иметь серьезные последствия для продовольственного снабжения региона и отношений с Россией.

Согласно источникам в Еврокомиссии, предложение в настоящее время изучается экспертами и, как ожидается, будет представлено Коллегии комиссаров, высшему руководящему органу ЕС, в ближайшие недели. Потенциальные ограничения на импорт российской сельскохозяйственной продукции возникают на фоне продолжающейся эскалации напряженности между ЕС и Россией по целому ряду вопросов, включая энергетику, торговлю и безопасность.

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Предлагаемые ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции станут частью более широких усилий ЕС по диверсификации поставок продовольствия и снижению зависимости от российской продукции. В настоящее время ЕС импортирует из России значительные объемы зерновых, таких как пшеница и ячмень, а также молочные продукты и мясо.

Предлагаемые ограничения могут иметь серьезные экономические последствия как для ЕС, так и для России. ЕС является крупнейшим торговым партнером России, а сельскохозяйственная продукция является основной составляющей российского экспорта в ЕС. В 2018 году ЕС импортировал из России сельскохозяйственной продукции на 13,4 млрд евро, что составляет почти 70% всего российского экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ограничения также могут иметь политические последствия, поскольку они могут еще больше обострить отношения между ЕС и Россией. ЕС уже ввел несколько раундов санкций против России, и Россия ответила собственным набором контрмер.