Европейская комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро для расширения производственных мощностей европейской оборонной промышленности, нацеленных на увеличение производства боеприпасов. Это решение является частью усилий ЕС по укреплению своего оборонного потенциала и снижению зависимости от внешних поставщиков, в контексте текущих геополитических вызовов.

Европейская комиссия, анонсировала планы по вложению средств в размере 500 миллионов евро с целью расширения производственных мощностей в секторе оборонной промышленности на территории Европы, сфокусированных на увеличении выпуска боеприпасов. Данная инициатива была оглашена в официальном пресс-релизе, выпущенном пресс-службой ЕК.

Европейский Союз через Европейскую комиссию делает решительный шаг к повышению своей военной самодостаточности и снижению зависимости от внешних поставщиков. Инвестиции являются частью более широких усилий ЕС по укреплению своего оборонного потенциала и повышению конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.

Фонд в размере 500 миллионов евро будет предоставлен в рамках Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP), которая была запущена в 2017 году для поддержки совместных проектов между европейскими оборонными предприятиями. Программа направлена на стимулирование инноваций, расширение промышленного потенциала и содействие более интегрированному европейскому оборонному рынку.



Новое финансирование будет направлено на производство обычных боеприпасов, включая артиллерийские, минометные, танковые и малокалиберные боеприпасы. Ожидается, что эти инвестиции приведут к увеличению производственных мощностей, совершенствованию технологий и созданию новых рабочих мест в европейской оборонной промышленности.



Генеральный секретарь Европейской ассоциации оборонной промышленности (ASD) Александр Дибелиус приветствовал эту новость, заявив: «Это финансирование является четким сигналом о приверженности ЕС инвестировать в свою оборонную промышленность и повышать ее конкурентоспособность на мировой арене». Дибелиус также подчеркнул важность европейской оборонной промышленности в обеспечении безопасности и суверенитета стран-членов ЕС.



Заявление ЕК прозвучало в то время, когда ЕС пересматривает свои приоритеты в области обороны и безопасности в контексте меняющихся геополитических реалий.



Ожидается, что инвестиции также будут способствовать достижению цели ЕС по достижению минимального общего оборонного потенциала, как указано в Европейском плане действий в области обороны. Этот план направлен на укрепление военного потенциала ЕС, улучшение оперативной совместимости и расширение оборонного сотрудничества между государствами-членами ЕС.



В настоящее время Европейская комиссия работает над следующей Многолетней финансовой рамочной программой (MFF), которая определит бюджет ЕС на период 2021-2027 годов. Расходы на оборону, вероятно, станут ключевым направлением внимания, поскольку лидеры ЕС стремятся выделять больше ресурсов на инициативы в области обороны и безопасности.

