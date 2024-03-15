Группа ученых из Самарского университета им. Королева создала и успешно испытала уникальную топливозаправочную установку для отечественных спутников с ионными двигателями. Новая система значительно упрощает процесс заправки, сокращая время и трудозатраты на производство космических аппаратов.

Группа ученых из Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева совершила значительный прорыв в области космических технологий. Команда специалистов разработала и успешно испытала уникальную установку для заправки топливных баков отечественных спутников, оснащенных ионными двигателями.

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Ионные двигатели, использующие электростатическое поле для ускорения заряженных частиц, становятся все более популярными в современной космической индустрии благодаря своей высокой эффективности и экономичности. Однако процесс заправки таких двигателей традиционно был сложным и трудоемким, что существенно замедляло производственный цикл спутников.

Инновационная разработка самарских ученых призвана решить эту проблему. Новая топливозаправочная установка значительно упрощает процесс заправки ионных двигателей, сокращая время и трудозатраты. По словам руководителя проекта, профессора Ивана Петрова, система позволяет осуществлять заправку с беспрецедентной точностью и безопасностью.

"Наша установка использует передовые технологии контроля и мониторинга, что гарантирует высокую точность дозировки топлива и исключает риски утечек или загрязнения," – пояснил Петров. "Кроме того, мы внедрили ряд инновационных решений, которые значительно ускоряют и облегчают сам процесс заправки."

Ожидается, что внедрение новой системы окажет существенное влияние на отечественную космическую отрасль. Сокращение времени производства спутников позволит ускорить вывод новых аппаратов на орбиту, что критически важно для обеспечения технологического лидерства России в космосе.

"Эта разработка – яркий пример того, как фундаментальные исследования могут трансформироваться в прикладные инновации, приносящие реальную пользу стране и обществу," – отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

По предварительным оценкам, использование новой топливозаправочной установки может сократить сроки изготовления спутников с ионными двигателями на 20-30%. Группа ученых уже ведет переговоры с ведущими отечественными космическими предприятиями о внедрении своей разработки в производственный цикл.

Достижение самарских исследователей демонстрирует мощный потенциал российской науки и ее способность генерировать передовые решения, обеспечивающие технологическое преимущество страны в ключевых отраслях.