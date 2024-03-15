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Министерство обороны США реализует инфраструктурные проекты в Тихоокеанском регионе
Министерство обороны США начало реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов в Тихоокеанском регионе, включая строительство глубоководного маяка в заливе Кори на Гавайском острове, создания нового порта в Макао, Макао, и строительство аэродромы в Ареси.

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Американское оборонное ведомство уделяет особое внимание развитию крупномасштабных инфраструктурных инициатив в районе Тихого океана. Эту информацию 14 марта 2024 года подтвердил Илай Рэтнер, занимающий должность помощника руководителя Пентагона, ответственного за вопросы безопасности в зоне Индийского и Тихого океанов. 

Помощник министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов
Илай Рэтнер Подчеркнув важность присутствия и активности Соединенных Штатов в этом стратегически значимом регионе, Рэтнер отметил, что инфраструктурные проекты направлены на укрепление безопасности и повышение готовности к действиям в случае возникновения угроз.

Один из ключевых проектов, над которым работает Министерство обороны, - это строительство современной военной базы на территории Тихого океана. Эта база будет обеспечивать поддержку операций и маневров американских вооруженных сил в регионе, а также способствовать укреплению партнерских отношений с союзниками в Азии и Тихоокеанском регионе. Помимо этого, планируется модернизация и расширение сети военных объектов и баз для улучшения инфраструктуры и обеспечения устойчивости операций в регионе.

Инфраструктурные проекты в Тихоокеанском регионе, проводимые Министерством обороны США, рассматриваются как важный шаг в укреплении безопасности и стабильности в данном регионе. Планы на будущее включают в себя дальнейшее развитие инфраструктуры, совершенствование технологий и укрепление сотрудничества с партнерами и союзниками. Стратегическое присутствие США в Тихоокеанском регионе продолжает играть ключевую роль в обеспечении мира и стабильности в этом важном уголке мира.

#сша #безопасность #министерство обороны #тихоокеанский регион #готовность. #инфраструктурные проекты
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