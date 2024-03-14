Правительство России объявило о создании специального фонда для финансирования капитального ремонта и реконструкции 51 аэродрома по всей стране, включая 25 аэродромов на Дальнем Востоке. Это часть стратегии по повышению транспортной доступности регионов и развитию авиационной инфраструктуры.

В России будет создан специальный фонд для реконструкции аэродромов, который будет направлен на повышение связанности регионов и стимулирование региональных авиаперевозок. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на заседании правительственной комиссии по развитию авиации.

По словам Ядрова, фонд будет создаваться в рамках федеральной целевой программы "Развитие цивильной авиации на 2018-2025 годы". Реконструкция аэродромов будет проводиться для улучшения качества и безопасности полётов, а также для увеличения пассажиропотока в регионах.

В рамках фонда будет осуществлён капитальный ремонт 51 аэродрома в различных регионах России. Приоритет будет отдан аэродромам, находящимся в отдалённых и труднодоступных районах, а также аэродромам, обеспечивающим сообщение с крупными промышленными и туристическими центрами.



Ядров отметил, что 25 из 51 аэродрома, которые будут реконструироваться, находятся в Дальневосточном федеральном округе. Это связано с тем, что Дальний Восток имеет большой потенциал для развития туризма и бизнеса, но из-за отдалённости и недостаточной инфраструктуры до сих пор не реализован полностью.



Реконструкция аэродромов позволит увеличить пассажиропоток в регионах, создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост. Кроме того, это будет способствовать улучшению качества и безопасности авиаперевозок, которые являются одним из важнейших факторов в развитии региональной инфраструктуры.



По словам Ядрова, реконструкция аэродромов будет проводиться в тесном взаимодействии с региональными властями, которые будут участвовать в финансировании проектов. Также Росавиация планирует привлечь частные инвестиции для реализации программы.



Кроме капитального ремонта аэродромов, в рамках фонда будет также осуществлена замена аэронавигационного оборудования, строительство новых пассажирских терминалов и реконструкция существующих. Все эти мероприятия направлены на повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров, а также на увеличение конкурентоспособности российской авиации на внутреннем и международном рынке.



Отметим, что в настоящее время в России насчитывается более 400 гражданских аэродромов, из которых лишь около 300 пригодны для эксплуатации. Более трети из них нуждаются в капитальном ремонте и модернизации. Создание специального фонда для реконструкции аэродромов может стать важным шагом в развитии региональной авиации и повышении уровня жизни населения в отдалённых районах страны.