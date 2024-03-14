Microsoft анонсирует запуск новой версии Teams, позволяющей пользователям легко переключаться между личными и рабочими учетными записями. Обновление введет переключатель аккаунтов и будет доступно коммерческим пользователям в апреле. Этот шаг направлен на упрощение использования приложения и отражает стремление компании удовлетворять потребности пользователей на основе их обратной связи.

Корпорация Майкрософт выпускает единую версию Microsoft Teams, которая упрощает пользователям переключение между личными и рабочими учетными записями. Новое приложение, которое в настоящее время находится на стадии тестирования, будет доступно коммерческим пользователям в апреле с.г.

«Мы слышали от наших пользователей, что они предпочитают одно приложение для легкого доступа и переключения между своими личными и рабочими учетными записями, — говорится в сообщении Microsoft в блоге. — Это обновление позволяет использовать одно приложение для всех учетных записей Teams».Новая версия Teams будет включать в себя новую функцию «Переключатель учетных записей», расположенную в разделе профиля. Эта функция позволит пользователям быстро переключаться между личными и рабочими учетными записями без необходимости выходить из одной учетной записи и входить в другую.

реклама

Новая версия Teams является частью постоянных усилий корпорации Майкрософт по упрощению взаимодействия с пользователями в своих продуктах Office 365. В прошлом году Microsoft выпустила новую версию Outlook, которая объединила функциональность Outlook Desktop и Outlook Mobile в единое приложение.

Ожидается, что новая версия Teams станет долгожданным дополнением к пакету Office 365. Это упростит пользователям управление личными и рабочими аккаунтами, а также сделает более удобным переключение между ними.

Вот некоторые из ключевых преимуществ новой версии Teams:

Упрощенное переключение между счетами: Вы можете легко переключаться между личными и рабочими учетными записями, не выходя из одной учетной записи и не входя в другую.

Централизованные данные: Все ваши данные Teams, включая личные и рабочие файлы, будут храниться в одном месте.

Повышенная безопасность: В новой версии Teams есть ряд функций безопасности, которые помогают защитить ваши данные.

Улучшенный пользовательский интерфейс: Новая версия Teams имеет более интуитивно понятный пользовательский интерфейс и более простую навигацию, чем предыдущая версия.

Ожидается, что новая версия Teams станет популярным дополнением к пакету Office 365. Это долгожданное упрощение для пользователей, которые управляют как личными, так и рабочими учетными записями, и облегчит поддержание связи с коллегами и друзьями.