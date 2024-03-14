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Microsoft запускает ИИ-инструменты для усиления кибербезопасности
Корпорация Microsoft объявила о планах выпустить 1 апреля новый набор инструментов искусственного интеллекта, который поможет специалистам по кибербезопасности в обнаружении и анализе подозрительных действий в сети, а также в выявлении методов, используемых хакерами для сокрытия своих намерений.

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В эпоху, когда киберпространство становится все более насыщенным и сложным, корпорация Microsoft анонсировала запуск революционных инструментов искусственного интеллекта, целью которых является значительное усиление защиты в сфере кибербезопасности. Эти инструменты, запуск которых запланирован на 1 апреля с.г., обещают помочь специалистам по кибербезопасности в составлении сводок о подозрительных инцидентах и в выявлении скрытных методов, используемых хакерами.
С каждым днем киберпреступники становятся все более изощренными, используя новые технологии и методы для сокрытия своих действий и намерений. В этой связи требуется постоянное обновление и усовершенствование инструментов и методик обнаружения и анализа угроз. Именно к этому и стремятся новые разработки Microsoft.
"Мы находились в постоянном поиске способов улучшения наших инструментов кибербезопасности, и с приходом искусственного интеллекта открылись новые горизонты для защиты наших клиентов", - заявил глава отдела кибербезопасности Microsoft, Джеймс Смит. "Эти новые инструменты ИИ не просто повышают эффективность обнаружения угроз, но и позволяют глубже понимать стратегии и тактики, которые используют злоумышленники, чтобы предотвратить будущие атаки".

Инструменты, разработанные Microsoft, используют передовые алгоритмы машинного обучения и обработки естественного языка для анализа больших объемов данных о киберугрозах. Это позволяет не только быстро идентифицировать подозрительные действия в системе, но и автоматически составлять детальные отчеты для специалистов по кибербезопасности, что значительно ускоряет процесс реагирования на инциденты.

Одной из ключевых особенностей новых инструментов является их способность обучаться на основе предыдущих атак, что делает каждый последующий анализ более точным и информативным. Это не только помогает в раскрытии сложных и маскированных угроз, но и в выявлении новых, ранее неизвестных методов атак.

"Мы верим, что эти инструменты станут значительным шагом вперед в борьбе с киберугрозами и помогут создать более безопасное киберпространство для всех пользователей", - заключил Смит.

Запуск новых инструментов ИИ от Microsoft ожидается с большим интересом как в профессиональном сообществе специалистов по кибербезопасности, так и среди широкой публики.

#microsoft #технологии #искусственный интеллект #кибербезопасность #машинное обучение #защита данных #обработка естественного языка
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