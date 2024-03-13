Военные из Грузии и других дружественных стран провели успешную операцию по аресту корабля, перевозившего контрабанду в Черном море в рамках многонациональных учений "Троянский след 24".

В рамках международного учебного мероприятия "Троянский след 24", грузинские вооруженные силы успешно осуществили операцию по перехвату корабля, который по сценарию перевозил нелегальный груз и находился в акватории Черного моря, принадлежащей Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Фото: ВикипедияВ ходе операции грузинские спецподразделения действовали в координации с военными из других стран, участвующих в упомянутых учениях. Согласно задумке, на захваченном судне находились заложники, требовавшие освобождения, хотя их присутствие также было частью учебного сценария.

В ходе операции военные Грузии продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма. Они успешно преодолели сопротивление экипажа судна и освободили всех заложников. Также был изъят груз, который якобы представлял собой контрабандные товары.



Представители Минобороны Грузии отметили, что данная операция является важным элементом многонациональных учений "Троянский след 24", которые направлены на укрепление взаимодействия между военными подразделениями разных стран и повышение их готовности к совместным действиям в случае необходимости.



Кроме того, подобные учения способствуют поддержанию стабильности и безопасности в регионе Черного моря. Грузия принимает активное участие в многонациональных учениях и оказывает поддержку международным силам, направленным на борьбу с контрабандой, пиратством и другими видами преступности в регионе.



В этом году в учениях "Троянский след 24" принимают участие военнослужащие из более чем 20 стран мира. Учения проходят под руководством Вооруженных сил США и направлены на повышение боевой готовности и взаимодействия между военными подразделениями разных стран.



В ходе учений военнослужащие будут участвовать в различных действиях, включая десантные операции, действия в горно-лесистой местности, а также в оказании гуманитарной помощи населению.



Министр обороны Грузии И. Гарибашвили высоко оценил уровень подготовки и профессионализма военнослужащих, участвующих в учениях. Он отметил, что Грузия готова к совместным действиям с международными партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.



Взаимодействие военных подразделений разных стран в рамках многонациональных учений "Троянский след 24" является важным элементом поддержания мира и стабильности в регионе Черного моря. Грузия, как страна, принимающая участие в учениях, подтверждает свою приверженность принципам взаимодействия и сотрудничества с международным сообществом в вопросах безопасности и обороны.