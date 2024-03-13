Сухопутные силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки приступили к совместным военным учениям, нацеленным на отработку захвата отдаленных островов. Учения, которые продлятся до 17 марта, направлены на демонстрацию готовности альянса противостоять любым попыткам вторжения.

В рамках укрепления оборонного сотрудничества между Японией и Соединенными Штатами Америки, Сухопутные силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США начали совместные военные учения, нацеленные на отработку операций по захвату отдаленных островов страны. Эти учения, которые будут продолжаться до 17 марта, проходят на фоне растущих геополитических напряженностей в регионе и направлены на демонстрацию готовности и силы альянса перед лицом потенциальных угроз.

Генерал-майор Хадзимэ Китаяма, командующий амфибийной бригадой быстрого развертывания Сил самообороны Японии, на совместной пресс-конференции 12 марта подчеркнул важность этих учений. "Мы покажем миру, что любая попытка вторжения в Японию закончится провалом перед лицом японо-американского альянса," — заявил он, подчеркивая решимость и сплоченность двух стран в области обороны и безопасности.

Совместные учения включают в себя ряд операций, таких как амфибийные высадки, захват и удержание территорий, а также координацию действий между разветвленными структурами вооруженных сил обеих стран. Помимо подготовки к потенциальным угрозам, эти маневры также направлены на улучшение взаимодействия и совместимости между Японией и Соединенными Штатами, что является ключевым аспектом для эффективного реагирования на кризисные ситуации.



Учения проходят на фоне обострения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление военного присутствия Китая и его активности в Южно-Китайском море, а также продолжающиеся обеспокоенности относительно политики Северной Кореи. В таких условиях сотрудничество между Японией и США выходит на первый план как средство обеспечения стабильности и безопасности в регионе.



Эти учения стали очередным шагом в укреплении военного альянса между США и Японией, который уже на протяжении многих лет служит основой для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оба государства подчеркивают свою приверженность мирному развитию региона, однако готовы решительно отвечать на любые вызовы и угрозы, стоящие перед ними.