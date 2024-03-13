В 2023 году Росимущество обеспечило поступления в федеральный бюджет РФ в размере 398 млрд рублей, из которых 339 млрд рублей составили дивиденды государственных компаний. Об этом сообщил руководитель ведомства Вадим Яковенко на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Росимущество в 2023 году обеспечило рекордные поступления в федеральный бюджет России. По заявлению, руководителя ведомства Вадима Яковенко 13 марта, заявленные платежи от подконтрольных Росимуществу компаний в государственную казну составили 398 млрд рублей.

Фото: Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Вадим Владимирович Яковенко Большая часть этих средств, а именно 339 млрд рублей, поступила в виде дивидендов от акционерных обществ с государственным участием. Речь идет о таких крупнейших компаниях, как Газпром, Роснефть, Сбербанк, ВТБ, РЖД и других. Росимущество является собственником значительных пакетов акций этих предприятий от имени Российской Федерации.

Согласно данным Росимущества, по итогам 2023 года акционерные общества перечислили в федеральный бюджет 339 млрд рублей дивидендов по результатам деятельности в 2022 году. Эта сумма на 14% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, государственные компании продемонстрировали рост эффективности бизнеса и в очередной раз подтвердили свой статус основных «доноров» федерального бюджета.



По мнению экспертов, столь значительные отчисления в бюджет стали возможны благодаря высоким ценам на энергоносители, а также устойчивому восстановлению экономики после пандемии коронавируса. В целом, по итогам 2023 года поступления в федеральный бюджет России от управления государственным имуществом выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об эффективности деятельности Росимущества.