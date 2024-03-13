Гонконгский центр искусственного интеллекта и робототехники, работающий при Китайской академии наук, презентовал новый инструмент искусственного интеллекта. CARES Copilot 1.0 разработан для помощи специалистам в проведении сложных операций на головном мозге, повышая эффективность диагностики и качество медицинских заключений.

Южнокитайская газета South China Morning Post опубликовала информацию о демонстрации новейшего инструмента искусственного интеллекта (ИИ), разработанного специалистами Гонконгского центра искусственного интеллекта и робототехники, работающего в рамках Китайской академии наук. Этот передовой продукт представляет собой модель ИИ с наименованием CARES Copilot 1.0, разработанную с целью предоставления содействия медицинским экспертам при выполнении хирургических вмешательств высокой сложности на головном мозге.

Фото: ВикипедияРуководитель центра Лю Хунбинь отметил, что применение данного инструмента ИИ способствует существенному усовершенствованию процессов клинической диагностики и составления медицинских заключений, основываясь на разнообразных справочных данных. В итоге, компетенции нейрохирургов станут более высокоэффективными, что повлечет за собой улучшение стандартов лечебных процедур для пациентов.

Следует отметить, что создание таких технологий имеет большое значение для медицинской отрасли, поскольку нейрохирургические операции являются одними из самых сложных и рискованных. Кроме того, это может способствовать развитию международного сотрудничества в области науки и медицины.



Подобные инновации в области искусственного интеллекта и робототехники продолжают активно развиваться, и их внедрение в различные сферы, включая медицину, образование и производство, дает возможность улучшить качество и эффективность предоставляемых услуг. Возможно, в будущем такие технологии станут неотъемлемой частью нашей жизни и будут способствовать сохранению и улучшению здоровья человека на глобальном уровне.